Джокер: Божевілля на двох — новий трейлер уже в мережі

23 липня користувачі мережі отримали можливість дізнатися трохи більше про те, чого очікувати від довгоочікуваного психологічного трилера з елементами мюзиклу "Джокер: Божевілля на двох" (Joker: Folie à Deux).
Головні тези:
- Дії стрічки відбуваються в психіатричній клініці Аркхем, де Артур Флек зустрічає доктора Харлін Квінзель, яка стає суперлиходійкою Харлі Квін.
- Режисером фільму залишився Тодд Філліпс, який також працював над першою частиною.
- У стрічці зіграли такі актори Хоакін Фенікс, Леді Гага, Брендан Глісон, Джейкоб Лофленд, Кетрін Кінер та інші, деякі з персонажів поки що залишаються невідомими.
Чим новий “Джокер” вражатиме кіноманів
Новий трейлер стрічки насичений яскравими кадрами за участю Артура Флека (Джокер) та Харлін Квінзель (Харлі Квін), ролі яких виконали Хоакін Фенікс ("Гладіатор", "Вона", "Мастер", "Наполеон") та Леді Гага ("Народження зірки", "Дім Гуччі", серіал "Американська історія жаху").
Користувачі мережі вкотре змогли насолодитися вокальними даними американської співачки.
Вони також звернули увагу на те, що судячи з українського дубльованого трейлера, пісні у виконанні Фенікса та Гаги українські актори дубляжу не переспівуватимуть у перекладі, як це було з "Русалонькою" та "Вонкою".
Окрім того, наголошується, що події нової частини, яка є продовженням стрічки "Джокер" 2019 року, відбуваються в психіатричній клініці Аркхем, куди був поміщений божевільний злочинець Артур Флек на прізвисько "Джокер".
Що ще відомо про фільм
Режисер залишився незмінним — йдеться про легендарного Тодда Філліпса, який зняв і перший фільм.
Варто зазначити, що він також відомий глядачам трилогією "Похмілля у Вегасі" і сценарій до фільму "Борат".
Що також цікаво, до ролі нерозділеного любовного інтересу Джокера з першої частини, цинічної матері-одиначки Софі Дюмон повернулася Зазі Бітц.
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