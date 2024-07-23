Джокер: Божевілля на двох — новий трейлер уже в мережі

23 липня користувачі мережі отримали можливість дізнатися трохи більше про те, чого очікувати від довгоочікуваного психологічного трилера з елементами мюзиклу "Джокер: Божевілля на двох" (Joker: Folie à Deux).

Чим новий “Джокер” вражатиме кіноманів

Новий трейлер стрічки насичений яскравими кадрами за участю Артура Флека (Джокер) та Харлін Квінзель (Харлі Квін), ролі яких виконали Хоакін Фенікс ("Гладіатор", "Вона", "Мастер", "Наполеон") та Леді Гага ("Народження зірки", "Дім Гуччі", серіал "Американська історія жаху").

Користувачі мережі вкотре змогли насолодитися вокальними даними американської співачки.

Вони також звернули увагу на те, що судячи з українського дубльованого трейлера, пісні у виконанні Фенікса та Гаги українські актори дубляжу не переспівуватимуть у перекладі, як це було з "Русалонькою" та "Вонкою".

Окрім того, наголошується, що події нової частини, яка є продовженням стрічки "Джокер" 2019 року, відбуваються в психіатричній клініці Аркхем, куди був поміщений божевільний злочинець Артур Флек на прізвисько "Джокер".

Саме там він знайомиться з доктором Харлін Квінзель, яка в коміксах закохалася в Джокера і згодом перетворилася на суперлиходійку і його кохану на прізвисько Харлі Квін. Поширити

Що ще відомо про фільм

Режисер залишився незмінним — йдеться про легендарного Тодда Філліпса, який зняв і перший фільм.

Варто зазначити, що він також відомий глядачам трилогією "Похмілля у Вегасі" і сценарій до фільму "Борат".

Крім Фенікса і Гаги, у фільмі також зіграли Брендан Глісон ("Залягти на дно в Брюгге", "Банші Інішеріна"), Джейкоб Лофленд ("Мад", "Той, що біжить лабіринтом") і Кетрін Кінер ("Пастка", "Проект "Адам"), про персонажів яких поки нічого невідомо. Поширити

Що також цікаво, до ролі нерозділеного любовного інтересу Джокера з першої частини, цинічної матері-одиначки Софі Дюмон повернулася Зазі Бітц.