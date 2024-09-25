"Джокер: Божевілля на двох". Леді Гага випустить альбом саундтреків до фільму
Категорія
Шоу-бізнес
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"Джокер: Божевілля на двох". Леді Гага випустить альбом саундтреків до фільму

Леді Гага
Джерело:  Variety

Відома американська співачка й акторка Леді Гага напередодні премʼєри стрічки "Джокер: Божевілля на двох", в якій вона виконала одну з головних ролей, представить альбом Harlequin.

Головні тези:

  • Леді Гага випустить альбом Harlequin зі саундтреками до фільму “Джокер: Божевілля на двох”.
  • Альбом міститиме 13 пісень, серед яких виконання Гагою класичних хітів.
  • Фільм “Джокер: Божевілля на двох” розповість про події, які відбуваються в психіатричній клініці Аркхем.
  • Українські актори дубляжу не переспівають пісні у виконанні Хоакіна Фенікса та Леді Гаги.
  • Прем'єра фільму в Україні відбудеться 3 жовтня, а новий альбом Леді Гаги Harlequin зі саундтреками вийде 27 вересня.

Леді Гага анонсувала альбом саундтреків до фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Леді Гага найближчим часом випустить не один альбом, як анонсувала раніше, а два.

Як повідомила знаменитість в Х, 27 вересня вийде її платівка Harlequin із саундтреками до майбутнього фільму "Джокер: Божевілля на двох", в якому вона знялася разом з Хоакіном Феніксом.

Новина зʼявилася після оголошення про 7-й студійний альбом.

Схоже, сама Леді Гага не вважає Harlequin повноцінним релізом. Раніше цього тижня вона запустила рекламу з цифрою "6,5", що ймовірно, означає, що вона не вважає цей альбом повним студійним альбомом, на відміну від майбутнього, який був підписаний скорочено "LG7".

До альбому Harlequin увійде 13 пісень:

  1. Good Morning

  2. Get Happy (2024)

  3. Oh, When the Saints

  4. World on a String

  5. If My Friends Could See Me Now

  6. That’s Entertainment

  7. Smile

  8. The Joker

  9. Folie à Deux

  10. Gonna Build a Mountain

  11. Close to You

  12. Happy Mistake

  13. That’s Life

Гага зіграла головну роль у майбутньому мюзиклі "Джокер: Божевілля на двох", який, за її словами, "не схожий ні на що, що вона коли-небудь робила раніше".

Прем'єра фільму в Україні відбудеться 3 жовтня.

Хоча інформації про сьомий альбом мало, Гага наполегливо працювала над ним кілька місяців.

Чим новий “Джокер” вражатиме кіноманів

Новий трейлер стрічки насичений яскравими кадрами за участю Артура Флека (Джокер) та Харлін Квінзель (Харлі Квін), ролі яких виконали Хоакін Фенікс ("Гладіатор", "Вона", "Мастер", "Наполеон") та Леді Гага ("Народження зірки", "Дім Гуччі", серіал "Американська історія жаху").

Користувачі мережі звернули увагу на те, що пісні у виконанні Фенікса та Гаги українські актори дубляжу не переспівуватимуть у перекладі, як це було з "Русалонькою" та "Вонкою".

Окрім того, наголошується, що події нової частини, яка є продовженням стрічки "Джокер" 2019 року, відбуваються в психіатричній клініці Аркхем, куди був поміщений божевільний злочинець Артур Флек на прізвисько "Джокер".

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