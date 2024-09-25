"Джокер: Божевілля на двох". Леді Гага випустить альбом саундтреків до фільму

Відома американська співачка й акторка Леді Гага напередодні премʼєри стрічки "Джокер: Божевілля на двох", в якій вона виконала одну з головних ролей, представить альбом Harlequin.

Леді Гага анонсувала альбом саундтреків до фільму "Джокер: Божевілля на двох"

Леді Гага найближчим часом випустить не один альбом, як анонсувала раніше, а два.

Як повідомила знаменитість в Х, 27 вересня вийде її платівка Harlequin із саундтреками до майбутнього фільму "Джокер: Божевілля на двох", в якому вона знялася разом з Хоакіном Феніксом. Поширити

Новина зʼявилася після оголошення про 7-й студійний альбом.

Схоже, сама Леді Гага не вважає Harlequin повноцінним релізом. Раніше цього тижня вона запустила рекламу з цифрою "6,5", що ймовірно, означає, що вона не вважає цей альбом повним студійним альбомом, на відміну від майбутнього, який був підписаний скорочено "LG7".

Harlequin. September 27. A companion album to Joker: Folie à Deux. https://t.co/86Y4cI5jSl pic.twitter.com/t8ifrVtJLF — Lady Gaga (@ladygaga) September 24, 2024

До альбому Harlequin увійде 13 пісень:

Good Morning Get Happy (2024) Oh, When the Saints World on a String If My Friends Could See Me Now That’s Entertainment Smile The Joker Folie à Deux Gonna Build a Mountain Close to You Happy Mistake That’s Life

Гага зіграла головну роль у майбутньому мюзиклі "Джокер: Божевілля на двох", який, за її словами, "не схожий ні на що, що вона коли-небудь робила раніше".

Прем'єра фільму в Україні відбудеться 3 жовтня.

Хоча інформації про сьомий альбом мало, Гага наполегливо працювала над ним кілька місяців.

Чим новий “Джокер” вражатиме кіноманів

Новий трейлер стрічки насичений яскравими кадрами за участю Артура Флека (Джокер) та Харлін Квінзель (Харлі Квін), ролі яких виконали Хоакін Фенікс ("Гладіатор", "Вона", "Мастер", "Наполеон") та Леді Гага ("Народження зірки", "Дім Гуччі", серіал "Американська історія жаху").

Користувачі мережі звернули увагу на те, що пісні у виконанні Фенікса та Гаги українські актори дубляжу не переспівуватимуть у перекладі, як це було з "Русалонькою" та "Вонкою". Поширити

Окрім того, наголошується, що події нової частини, яка є продовженням стрічки "Джокер" 2019 року, відбуваються в психіатричній клініці Аркхем, куди був поміщений божевільний злочинець Артур Флек на прізвисько "Джокер".