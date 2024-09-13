Организаторы международного кинофестиваля TIFF в Торонто отказались от показа скандальной пропагандистской ленты российского режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне".

Что известно об отмене показа пропагандистского фильма РФ о войне против Украины на кинофестивале в Торонто

Отмечается, что режиссером ленты выступает бывшая сотрудница пропагандистского российского канала Russia Today Анастасия Трофима, которая в своей ленте пытается обелить вторгшихся в Украину военных преступников из армии РФ.

TIFF вынужден приостановить показы фильма "Россияне на войне" в пятницу, субботу и воскресенье, поскольку нам стало известно о значительных угрозах работе фестиваля и общественной безопасности. Хотя мы твердо стоим на позиции, изложенной в нашем вчерашнем заявлении, это решение было принято с целью обеспечения безопасности всех гостей, сотрудников и волонтеров фестиваля, говорится в заявлении на сайте кинофестиваля. Поделиться

Кадр из фильма "Русские на войне"

Что говорят организаторы фестиваля

Организаторы фестиваля подчеркнули, что поддерживают гражданскую дискуссию о фильмах и с помощью фильмов, включая разногласия.

При этом они заявили, что получили уведомление о "потенциальной активности в ближайшие дни, что составляет значительный риск".

На сайте фестиваля все даты показа фильма пропагандистки Трофимовой теперь зачеркнуты. При наведении на дату появляется примечание "Отменено".

Впрочем, организаторы подчеркнули, что не отказываются от предварительного заявления, в котором они выступили за «право художников и работников культуры свободно выражать справедливые политические комментарии и выступать против цензуры».

Мы считаем, что этот фильм заслужил место в программе нашего фестиваля, и мы стремимся показать его, когда это будет безопасно, отмечают организаторы. Поделиться

На отмену показа скандальной ленты отреагировала Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.