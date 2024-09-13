Организаторы международного кинофестиваля TIFF в Торонто отказались от показа скандальной пропагандистской ленты российского режиссера Анастасии Трофимовой "Русские на войне".
Главные тезисы
- Организаторы кинофестиваля в Торонто приняли решение отменить показ пропагандистского фильма 'Русские на войне' российской режиссерки Анастасии Трофимовой.
- Отмена была вызвана угрозами безопасности на фестивале, однако организаторы выразили намерение показать ленту в будущем, если это будет безопасно.
- Режиссерка ленты пытается обелить вторгшихся в Украину военных преступников из армии РФ, что вызвало негодование украинского посла в Канаде.
- Организаторы фестиваля подчеркнули, что ценят гражданскую дискуссию о фильмах, но в данном случае решили уделить внимание безопасности участников.
- Канадский кинофестиваль выступает за свободное выражение справедливых политических комментариев и противостоит цензуре, однако не стал рисковать безопасностью гостей.
Что известно об отмене показа пропагандистского фильма РФ о войне против Украины на кинофестивале в Торонто
Отмечается, что режиссером ленты выступает бывшая сотрудница пропагандистского российского канала Russia Today Анастасия Трофима, которая в своей ленте пытается обелить вторгшихся в Украину военных преступников из армии РФ.
Что говорят организаторы фестиваля
Организаторы фестиваля подчеркнули, что поддерживают гражданскую дискуссию о фильмах и с помощью фильмов, включая разногласия.
При этом они заявили, что получили уведомление о "потенциальной активности в ближайшие дни, что составляет значительный риск".
На сайте фестиваля все даты показа фильма пропагандистки Трофимовой теперь зачеркнуты. При наведении на дату появляется примечание "Отменено".
Впрочем, организаторы подчеркнули, что не отказываются от предварительного заявления, в котором они выступили за «право художников и работников культуры свободно выражать справедливые политические комментарии и выступать против цензуры».
На отмену показа скандальной ленты отреагировала Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-