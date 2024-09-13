Кінофестиваль у Торонто скасував показ пропагандистського фільму РФ про війну проти України
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Кінофестиваль у Торонто скасував показ пропагандистського фільму РФ про війну проти України

Кінофестиваль у Торонто
Джерело:  online.ua

Організатори міжнародного кінофестивалю TIFF у Торонто відмовились від показу скандальної пропагандистської стрічки російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні". 

Головні тези:

  • Кінофестиваль у Торонто відмовився показувати пропагандистську стрічку російської режисерки про війну проти України
  • Скасування показу було пов'язане зі значними загрозами для безпеки на фестивалі
  • Організатори підтримують громадянську дискусію про фільми, але вирішили забезпечити безпеку гостей
  • Надзвичайний і Повноважний посол України в Канаді висловила розчарування в акції фестивалю
  • Фестиваль прагне показати фільм, якщо це буде безпечно в майбутньому

Що відомо про скасування показу пропагандистського фільму РФ про війну проти України на кінофестивалі у Торонто

Зазначається, що режисером стрічки виступає колишня співробітниця пропагандистського російського каналу Russia Today Анастасія Трофіма, яка у своїй стрічці намагається обілити воєнних злочинців з армії РФ, які вторглись в Україну.

TIFF змушений призупинити покази фільму "Росіяни на війні" у п'ятницю, суботу та неділю, оскільки нам стало відомо про значні загрози для роботи фестивалю та громадської безпеки. Хоча ми твердо стоїмо на позиції, викладеній у нашій вчорашній заяві, це рішення було прийнято з метою забезпечення безпеки всіх гостей, співробітників та волонтерів фестивалю, — зазначається у заяві на сайті кінофестивалю.

У Канаді відмовились від показу пропагандистського фільму РФ про війну проти України
Кадр з фільму “Росіяни на війні”

Що кажуть організатори фестивалю

Організатори фестивалю підкреслили, що підтримують громадянську дискусію про фільми та за допомогою фільмів, включаючи розбіжності в думках.

При цьому вони заявили, що отримали повідомлення про "потенційну активність у найближчі дні, що становить значний ризик.

На сайті фестивалю усі дати показу фільму пропагандистки Трофімової тепер закреслені. При наведенні на дату зʼявляється примітка "Скасовано".

Втім, організатори наголосили, що не відмовляються від попередньої заяви, в якій вони виступили за «право митців та працівників культури вільно висловлювати справедливі політичні коментарі та виступати проти цензури».

Ми вважаємо, що цей фільм заслужив місце в програмі нашого фестивалю, і ми прагнемо показати його, коли це буде безпечно, — зазначають організатори.

На скасування показу скандальної стрічки відреагувала Надзвичайний і Повноважний посол України в Канаді Юлія Ковалів.

TIFF скасовує показ пропагандиствського фільму Russia at War. Шкода, що у своїй аргументації у фестивалю не вистачило сміливості прямо визнати свою глибоку помилку, — наголосила український дипломат.

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