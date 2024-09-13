Організатори міжнародного кінофестивалю TIFF у Торонто відмовились від показу скандальної пропагандистської стрічки російської режисерки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні".
Головні тези:
- Кінофестиваль у Торонто відмовився показувати пропагандистську стрічку російської режисерки про війну проти України
- Скасування показу було пов'язане зі значними загрозами для безпеки на фестивалі
- Організатори підтримують громадянську дискусію про фільми, але вирішили забезпечити безпеку гостей
- Надзвичайний і Повноважний посол України в Канаді висловила розчарування в акції фестивалю
- Фестиваль прагне показати фільм, якщо це буде безпечно в майбутньому
Що відомо про скасування показу пропагандистського фільму РФ про війну проти України на кінофестивалі у Торонто
Зазначається, що режисером стрічки виступає колишня співробітниця пропагандистського російського каналу Russia Today Анастасія Трофіма, яка у своїй стрічці намагається обілити воєнних злочинців з армії РФ, які вторглись в Україну.
Що кажуть організатори фестивалю
Організатори фестивалю підкреслили, що підтримують громадянську дискусію про фільми та за допомогою фільмів, включаючи розбіжності в думках.
При цьому вони заявили, що отримали повідомлення про "потенційну активність у найближчі дні, що становить значний ризик.
На сайті фестивалю усі дати показу фільму пропагандистки Трофімової тепер закреслені. При наведенні на дату зʼявляється примітка "Скасовано".
Втім, організатори наголосили, що не відмовляються від попередньої заяви, в якій вони виступили за «право митців та працівників культури вільно висловлювати справедливі політичні коментарі та виступати проти цензури».
На скасування показу скандальної стрічки відреагувала Надзвичайний і Повноважний посол України в Канаді Юлія Ковалів.
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