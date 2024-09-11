У Канаді зняли з показу пропагандистський фільм "Росіяни на війні". В чому причина

Канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали кошти на виробництво скандальної стрічки російської режисерки "Росіяни на війні", вирішила надалі не показувати її.

У Канаді відмовилися демонструвати фільм пропагандистки RT

10 вересня від імені Ради директорів мережі опублікували заяву про те, що вони вислухали відгуки та аргументи щодо фільму від українсько-канадської спільноти.

Про це йдеться у заяві керівництва TVO.

Рада директорів TVO вирішила поважати відгуки, які ми отримали, і TVO більше не буде підтримувати чи транслювати стрічку Russians at War. TVO проведе аналіз процесу того, як почалося фінансування цього проєкту. Поширити

TVO є агентством при міністерстві освіти канадської провінції Онтаріо і функціонує як неприбуткова організація соціального спрямування.

Кадр з фільму “Росіяни на війні”

Фільм російської режисерки отримав фінансування від Canada Media Fund через TVO, у фонді підтвердили, що на виробництво стрічки надали 340 тис дол. Сам фонд виступав джерелом фінансування і не дотичний до добору проєктів, на які надають кошти. Після скандалу у фонді заявили, що дуже серйозно ставляться до суспільної реакції і розбираються у ситуації.

Протести проти фільму “Росіяни на війні”

Генконсульство України у Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на тамтешньому міжнародному кінофестивалі.

Віцепрем’єрка Канади українського походження Христя Фріланд також висловила стурбованість тим, що стрічку хочуть показати на канадському фестивалі.

Фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що Венеційський кінофестиваль показав цю стрічку.

Раніше на показ фільму "Росіяни на війні" відреагував генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко. Він виступив із різкою критикою стрічки, яку планують показати на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF).

Ми рішуче проти спроби використати TIFF для відбілення злочинів російських солдатів в Україні. Фільм навмисно помилково відображає реалії, представляючи російських солдатів як «пішки» та вторгнення Росії в Україну як «нечестиву гру». Поширити

Він також підкреслив, що режисерка фільму Анастасія Трофімова, колишня ведуча Russia Today, незаконно потрапила на окуповані Росією території України для зйомок, порушивши українське законодавство. Генконсул закликав TIFF скасувати показ фільму, заявивши, що "неприпустимо дозволяти одному з найпрестижніших кінофестивалів у світі використовуватися для поширення російської пропаганди".