У Канаді зняли з показу пропагандистський фільм "Росіяни на війні". В чому причина

Канадська медіаорганізація TVO (TV Ontario), через яку надали кошти на виробництво скандальної стрічки російської режисерки "Росіяни на війні", вирішила надалі не показувати її.
Головні тези:
- Канадська медіаорганізація TVO відмовилася показувати фільм 'Росіяни на війні' через пропаганду в ньому, враховуючи відгуки від українсько-канадської спільноти.
- Режисерка фільму порушила законодавство України, незаконно потрапивши на окуповану територію для зйомок, що ще більше посилило критику її творіння.
- Протести проти показу стрічки виразили не лише українські дипломати, а й віцепрем'єрка Канади українського походження Христя Фріланд.
- Фільм “Росіяни на війні” спровокував обговорення у суспільстві та підвело питання про відповідальність за поширення пропаганди в кіномистецтві.
У Канаді відмовилися демонструвати фільм пропагандистки RT
10 вересня від імені Ради директорів мережі опублікували заяву про те, що вони вислухали відгуки та аргументи щодо фільму від українсько-канадської спільноти.
Про це йдеться у заяві керівництва TVO.
TVO є агентством при міністерстві освіти канадської провінції Онтаріо і функціонує як неприбуткова організація соціального спрямування.
Фільм російської режисерки отримав фінансування від Canada Media Fund через TVO, у фонді підтвердили, що на виробництво стрічки надали 340 тис дол. Сам фонд виступав джерелом фінансування і не дотичний до добору проєктів, на які надають кошти. Після скандалу у фонді заявили, що дуже серйозно ставляться до суспільної реакції і розбираються у ситуації.
Протести проти фільму “Росіяни на війні”
Генконсульство України у Торонто висловило протест проти намірів показати "Росіян на війні" на тамтешньому міжнародному кінофестивалі.
Віцепрем’єрка Канади українського походження Христя Фріланд також висловила стурбованість тим, що стрічку хочуть показати на канадському фестивалі.
Фільм "Росіяни на війні" вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі. Режисерка заявила, що провела сім місяців з російським батальйоном, що воює в Україні, і для неї було шоком побачити, що це "абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору".
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив обурення тим, що Венеційський кінофестиваль показав цю стрічку.
Раніше на показ фільму "Росіяни на війні" відреагував генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко. Він виступив із різкою критикою стрічки, яку планують показати на Міжнародному кінофестивалі в Торонто (TIFF).
Він також підкреслив, що режисерка фільму Анастасія Трофімова, колишня ведуча Russia Today, незаконно потрапила на окуповані Росією території України для зйомок, порушивши українське законодавство. Генконсул закликав TIFF скасувати показ фільму, заявивши, що "неприпустимо дозволяти одному з найпрестижніших кінофестивалів у світі використовуватися для поширення російської пропаганди".
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