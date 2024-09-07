Україна вимагає скасувати показ фільму пропагандистки RT "Росіяни на війні" у Канаді

Україна висловила занепокоєння через внесення до програми Міжнародного кінофестивалю у Торонто фільму “Росіяни на війні” колишньої співробітниці RT Анастасії Трофимової.

Україна закликала Канаду заборонити показ російського пропагандистського фільму про війну

Фільм про гуманізацію образу росіянина у війні РФ проти України викликав обурення українців.

Про це у соцмережі Х написала посолка України в Канаді Юлія Ковалів.

Ми глибоко розчаровані рішенням Міжнародного кінофестивалю у Торонто включити до цьогорічної програми російський пропагандистський фільм. З огляду на те, що місія фестивалю полягає у “трансформації за допомогою фільмів сприйняття людьми світу”, ми вбачаємо у цьому спробу відбілити воєнні злочини, вчинені російськими військовими в Україні. Поширити

We are deeply disappointed by @TIFF_NET decision to show the Russian propaganda film in the program this year.



With the TIFF mission “to transform the way people see the world through film”, we see this as an attempt to whitewash war crimes, Russian soldiers committed in… pic.twitter.com/mhWMMDjXaR — Yulia Kovaliv (@kovaliv_y) September 6, 2024

Вона наголосила, що фільм “Росіяни на війні” зняла колишня режисерка документальних фільмів для RT Анастасія Трофимова, “яка нещодавно під час виступу у Венеції поставила під сумнів масові російські злочини у Бучі”.

За словами посолки, ця стрічка “навмисно неправдиво зображує реалії російської війни проти України”.

Ми переконані, що для Міжнародного кінофестивалю в Торонто — одного з найавторитетніших кіномайданчиків світу — безвідповідально поширювати російську У зону бойових дій режисерка прибула незаконно.пропаганду. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цієї стрічки.

Російську пропагандистську стрічку показали на Венеційському кінофестивалі

Трофімова розповіла, що провела сім місяців разом з російським батальйоном на Сході України й створила фільм, щоб "кинути виклик стереотипам".

У зону бойових дій режисерка прибула незаконно.

У Росії це герої, які ніколи не вмирають. На Заході це переважно воєнні злочинці. Для мене найбільшим шоком було побачити, наскільки вони звичайні. Абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору, з власним розумінням того, що відбувається на цій війні, — цинічно сказала російська пропагандистка журналістам.

Reuters зазначає, що фільм показує лише короткі проблиски реальних боїв і взагалі не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні, а один із солдатів відкидає як неможливі звинувачення в тому, що росіяни скоїли воєнні злочини.