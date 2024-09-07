Україна вимагає скасувати показ фільму пропагандистки RT "Росіяни на війні" у Канаді
Категорія
Культура
Дата публікації

Україна вимагає скасувати показ фільму пропагандистки RT "Росіяни на війні" у Канаді

Окупант
Джерело:  online.ua

Україна висловила занепокоєння через внесення до програми Міжнародного кінофестивалю у Торонто фільму “Росіяни на війні” колишньої співробітниці RT Анастасії Трофимової.

Головні тези:

  • Україна засуджує показ пропагандистського фільму “Росіяни на війні” у Канаді як спробу відбілити воєнні злочини РФ в Україні.
  • Фільм російської режисерки неправдиво гуманізує образ росіян на війні та не відображає реального руйнування, спричиненого Росією в Україні.
  • Українська посолка в Канаді закликала скасувати показ фільму, який порушує історичну правду про події в Україні.

Україна закликала Канаду заборонити показ російського пропагандистського фільму про війну

Фільм про гуманізацію образу росіянина у війні РФ проти України викликав обурення українців.

Про це у соцмережі Х написала посолка України в Канаді Юлія Ковалів.

Ми глибоко розчаровані рішенням Міжнародного кінофестивалю у Торонто включити до цьогорічної програми російський пропагандистський фільм. З огляду на те, що місія фестивалю полягає у “трансформації за допомогою фільмів сприйняття людьми світу”, ми вбачаємо у цьому спробу відбілити воєнні злочини, вчинені російськими військовими в Україні.

Вона наголосила, що фільм “Росіяни на війні” зняла колишня режисерка документальних фільмів для RT Анастасія Трофимова, “яка нещодавно під час виступу у Венеції поставила під сумнів масові російські злочини у Бучі”.

За словами посолки, ця стрічка “навмисно неправдиво зображує реалії російської війни проти України”.

Ми переконані, що для Міжнародного кінофестивалю в Торонто — одного з найавторитетніших кіномайданчиків світу — безвідповідально поширювати російську У зону бойових дій режисерка прибула незаконно.пропаганду. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цієї стрічки.

Російську пропагандистську стрічку показали на Венеційському кінофестивалі

Трофімова розповіла, що провела сім місяців разом з російським батальйоном на Сході України й створила фільм, щоб "кинути виклик стереотипам".

У зону бойових дій режисерка прибула незаконно.

У Росії це герої, які ніколи не вмирають. На Заході це переважно воєнні злочинці. Для мене найбільшим шоком було побачити, наскільки вони звичайні. Абсолютно звичайні хлопці з сім'ями, з почуттям гумору, з власним розумінням того, що відбувається на цій війні, — цинічно сказала російська пропагандистка журналістам.

Reuters зазначає, що фільм показує лише короткі проблиски реальних боїв і взагалі не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні, а один із солдатів відкидає як неможливі звинувачення в тому, що росіяни скоїли воєнні злочини.

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