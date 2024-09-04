Російські пропагандисти поширюють фейк про ураження підрозділів ЗСУ в Сумському університеті

Російські пропагандистські канали запустили новий фейк про знищення пункту тимчасової дислокації ЗСУ, який було облаштовано в будівлі Сумського державного університету. Нібито там розташовувалися резерви, які, ймовірно, мали вирушити на Курщину. Цю дезінформацію розвінчує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Росіяни розповсюджують фейк про удар по Сумському університету

Російські пропагандисти брешуть, нібито армія РФ уразила пункт тимчасової дислокації військ ЗСУ в університеті в Сумах.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що поширена фейкометами інформація про нібито розміщення українських військових у ВНЗ та гуртожитках неподалік від лінії фронту не відповідає дійсності. Поширити

Речник ОТУ «Харків» полковник Віталій Саранцев зазначив, що подібні вкиди з боку ворога — це продовження пропаганди страху та намагання виправдати можливі терористичні удари по цивільній інфраструктурі, зокрема, по навчальних закладах та інших об'єктах:

Задача окупантів — дестабілізувати обстановку та посіяти паніку серед мешканців, підірвати дух українців та змусити їх повірити в те, що наша перемога України неможлива.

В Офісі Генпрокурора також повідомили, що внаслідок бомбового удару і руйнування одного з корпусів вишу в Сумах, постраждав 64-річний охоронець цього закладу.

У Сумській обласній прокуратурі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Поширити

Росія атакувала Суми

Ввечері 3 вересня військові РФ завдали авіаційного удару по будівлі одного з університетів міста Суми.

Про це повідомлять в Сумській ОВА.

Попередньо, військові РФ застосували керовану авіаційну бомбу. На місці працюють всі необхідні служби, наслідки атаки уточнюються.

У міськраді повідомили, що наразі відомо про одного травмованого чоловіка, йому надали необідну медичну допомогу.