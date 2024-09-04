Российские пропагандисты распространяют фейк о поражении подразделений ВСУ в Сумском университете
Категория
Украина
Дата публикации

Российские пропагандисты распространяют фейк о поражении подразделений ВСУ в Сумском университете

Центр стратегических коммуникаций
Сумы
Читати українською

Российские пропагандистские каналы запустили новый фейк об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ, который был обустроен в здании Сумского государственного университета. Якобы там располагались резервы, которые, вероятно, должны были отправиться на Курщину. Эту дезинформацию развенчивает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

Главные тезисы

  • Российские пропагандисты распространяют фейковую информацию о поражении подразделений ВСУ в Сумском университете
  • Центр стратегических коммуникаций и безопасности опровергает дезинформацию, проводимую российскими пропагандистами
  • Атаки на учебные заведения и гражданскую инфраструктуру со стороны России направлены на дестабилизацию ситуации и сеяние паники среди украинцев.

Россияне распространяют фейк об ударе по Сумскому университету

Российские пропагандисты врут, что армия РФ поразила пункт временной дислокации войск ВСУ в университете в Сумах.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что распространенная фейкометами информация о якобы размещении украинских военных в вузах и общежитиях недалеко от линии фронта не соответствует действительности.

Представитель ОТУ «Харьков» полковник Виталий Саранцев отметил, что подобные вбросы со стороны врага — это продолжение пропаганды страха и попытка оправдать возможные террористические удары по гражданской инфраструктуре, в частности, по учебным заведениям и другим объектам:

Задача окупантов — дестабилизировать обстановку и посеять панику среди жителей, взорвать дух украинцев и заставить их поверить в то, что наша победа Украины невозможна.

В Офисе Генпрокурора также сообщили, что в результате бомбового удара и разрушения одного из корпусов вуза в Сумах пострадал 64-летний охранник этого заведения.

В Сумской областной прокуратуре началось досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Россия атаковала Сумы

Вечером 3 сентября военные РФ нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.

Об этом сообщат в Сумской ОВО.

Предварительно военные РФ применили управляемую авиационную бомбу. На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются.

В горсовете сообщили, что известно об одном травмированном мужчине, ему оказали необеденную медицинскую помощь.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ второй раз за день атаковала Харьков и Сумы
Армия РФ атакует Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила Сумы и Белополье. Есть погибшие и раненые
Сумская областная прокуратура
Сумщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Самолеты РФ бомбили Сумы. Есть пострадавшие
Сумская ОВА
Сумы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?