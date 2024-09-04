Российские пропагандисты распространяют фейк о поражении подразделений ВСУ в Сумском университете

Российские пропагандистские каналы запустили новый фейк об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ, который был обустроен в здании Сумского государственного университета. Якобы там располагались резервы, которые, вероятно, должны были отправиться на Курщину. Эту дезинформацию развенчивает Центр стратегических коммуникаций и безопасности.

Россияне распространяют фейк об ударе по Сумскому университету

Российские пропагандисты врут, что армия РФ поразила пункт временной дислокации войск ВСУ в университете в Сумах.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что распространенная фейкометами информация о якобы размещении украинских военных в вузах и общежитиях недалеко от линии фронта не соответствует действительности. Поделиться

Представитель ОТУ «Харьков» полковник Виталий Саранцев отметил, что подобные вбросы со стороны врага — это продолжение пропаганды страха и попытка оправдать возможные террористические удары по гражданской инфраструктуре, в частности, по учебным заведениям и другим объектам:

Задача окупантов — дестабилизировать обстановку и посеять панику среди жителей, взорвать дух украинцев и заставить их поверить в то, что наша победа Украины невозможна.

В Офисе Генпрокурора также сообщили, что в результате бомбового удара и разрушения одного из корпусов вуза в Сумах пострадал 64-летний охранник этого заведения.

В Сумской областной прокуратуре началось досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Поделиться

Россия атаковала Сумы

Вечером 3 сентября военные РФ нанесли авиационный удар по зданию одного из университетов города Сумы.

Об этом сообщат в Сумской ОВО.

Предварительно военные РФ применили управляемую авиационную бомбу. На месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются.

В горсовете сообщили, что известно об одном травмированном мужчине, ему оказали необеденную медицинскую помощь.