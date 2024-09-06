Російські пропагандисти захотіли відібрати дітей у Пугачової та Галкіна
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Шоу-бізнес
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Російські пропагандисти захотіли відібрати дітей у Пугачової та Галкіна

Алла Пугачова та Максим Галкін з дітьми
Джерело:  online.ua

Кремлівські пропагандисти захотіли відібрати дітей у зіркової пари Алли Пугачової та Максима Галкіна, які засудили агресію Кремля проти України і покинули Росію.

Головні тези:

  • Кремлівські пропагандисти намагаються відібрати дітей у Пугачової та Галкіна через їхні позиції стосовно агресії Росії проти України.
  • Пропагандисти вирішили поширити тезу про те, що діти російських зірок не мають нормального життя через постійні переїзди батьків..
  • Максим Галкін підтвердив, що наразі знаходиться в Ізраїлі та планує свої концертні тури по Європі та Північній Америці.

Як кремлівська пропаганда поширює тези про необхідність відібрати дітей у Пугачової та Галкіна

Зазначається, що покинувши Росію, Пугачова та Галкін з дітьми спочатку переїхали в Ізраїль, однак згодом з’явилась інформація, що співачка разом з дітьми знаходиться у Латвії.

РосЗМІ із посиланням на керівника руху "Ветерани Росії" Ільдара Резяпова почали поширювати тези, нібито в дітей російських артистів через постійні переїзди батьків не має нормального життя.

"Ветерани Росії" всерйоз перейнялися нагальними проблемами чужих дітей. На думку глави руху Ільдара Резяпова, у кровиночок примадонни немає нормального життя — вони змушені постійно пристосовуватися до нових умов у спекотних і не дуже країнах, терпіти регулярне чищення басейну і страждати від видалення фотографій з телефону, — цитує заяву пропагандистів канал Telegram-канал "Mash".

У Росії заявляють про необхідність відібрати дітей у Пугачової та Галкіна
Максим Галкін та Алла Пугачова

Пропагандисти почали заявляти про необхідність відібрати дітей у Пугачової та Галкіна у разі їхнього приїзду до країни-агресорки.

Тому громадські працівники просять у разі приїзду зоряної пари розлучити нащадків із мамою й татом і перевести їх у російську школу до домашки, піци в їдальні та ГДЗ з математики російською, — абсурдно заявляють пропагандисти.

Що відомо про місце перебування Галкіна

Артист нещодавно зізнався, що наразі все ще залишається в Ізраїлі.

Він повідомив, що 6 жовтня дасть концерт у Відні, а після поїде в Амстердам, де також виступить перед своїми шанувальниками. Потім він вирушить у великий тур по США і Канаді.

За словами шоумена, він весь цей час залишається в Ізраїлі, лише іноді виїжджає для концертів.

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