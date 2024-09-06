Російські пропагандисти захотіли відібрати дітей у Пугачової та Галкіна

Кремлівські пропагандисти захотіли відібрати дітей у зіркової пари Алли Пугачової та Максима Галкіна, які засудили агресію Кремля проти України і покинули Росію.
Головні тези:
- Кремлівські пропагандисти намагаються відібрати дітей у Пугачової та Галкіна через їхні позиції стосовно агресії Росії проти України.
- Пропагандисти вирішили поширити тезу про те, що діти російських зірок не мають нормального життя через постійні переїзди батьків..
- Максим Галкін підтвердив, що наразі знаходиться в Ізраїлі та планує свої концертні тури по Європі та Північній Америці.
Як кремлівська пропаганда поширює тези про необхідність відібрати дітей у Пугачової та Галкіна
Зазначається, що покинувши Росію, Пугачова та Галкін з дітьми спочатку переїхали в Ізраїль, однак згодом з’явилась інформація, що співачка разом з дітьми знаходиться у Латвії.
РосЗМІ із посиланням на керівника руху "Ветерани Росії" Ільдара Резяпова почали поширювати тези, нібито в дітей російських артистів через постійні переїзди батьків не має нормального життя.
Пропагандисти почали заявляти про необхідність відібрати дітей у Пугачової та Галкіна у разі їхнього приїзду до країни-агресорки.
Що відомо про місце перебування Галкіна
Артист нещодавно зізнався, що наразі все ще залишається в Ізраїлі.
Він повідомив, що 6 жовтня дасть концерт у Відні, а після поїде в Амстердам, де також виступить перед своїми шанувальниками. Потім він вирушить у великий тур по США і Канаді.
За словами шоумена, він весь цей час залишається в Ізраїлі, лише іноді виїжджає для концертів.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-