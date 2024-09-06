Російські пропагандисти захотіли відібрати дітей у Пугачової та Галкіна

Кремлівські пропагандисти захотіли відібрати дітей у зіркової пари Алли Пугачової та Максима Галкіна, які засудили агресію Кремля проти України і покинули Росію.

Як кремлівська пропаганда поширює тези про необхідність відібрати дітей у Пугачової та Галкіна

Зазначається, що покинувши Росію, Пугачова та Галкін з дітьми спочатку переїхали в Ізраїль, однак згодом з’явилась інформація, що співачка разом з дітьми знаходиться у Латвії.

РосЗМІ із посиланням на керівника руху "Ветерани Росії" Ільдара Резяпова почали поширювати тези, нібито в дітей російських артистів через постійні переїзди батьків не має нормального життя.

"Ветерани Росії" всерйоз перейнялися нагальними проблемами чужих дітей. На думку глави руху Ільдара Резяпова, у кровиночок примадонни немає нормального життя — вони змушені постійно пристосовуватися до нових умов у спекотних і не дуже країнах, терпіти регулярне чищення басейну і страждати від видалення фотографій з телефону, — цитує заяву пропагандистів канал Telegram-канал "Mash". Поширити

Максим Галкін та Алла Пугачова

Пропагандисти почали заявляти про необхідність відібрати дітей у Пугачової та Галкіна у разі їхнього приїзду до країни-агресорки.

Тому громадські працівники просять у разі приїзду зоряної пари розлучити нащадків із мамою й татом і перевести їх у російську школу до домашки, піци в їдальні та ГДЗ з математики російською, — абсурдно заявляють пропагандисти. Поширити

Що відомо про місце перебування Галкіна

Артист нещодавно зізнався, що наразі все ще залишається в Ізраїлі.

Він повідомив, що 6 жовтня дасть концерт у Відні, а після поїде в Амстердам, де також виступить перед своїми шанувальниками. Потім він вирушить у великий тур по США і Канаді.

За словами шоумена, він весь цей час залишається в Ізраїлі, лише іноді виїжджає для концертів.