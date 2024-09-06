Российские пропагандисты захотели отобрать детей у Пугачевой и Галкина

Кремлевские пропагандисты захотели отобрать детей у звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые осудили агрессию Кремля против Украины и покинули Россию.
Главные тезисы
- Пропагандисты Кремля пытаются отобрать детей у Пугачевой и Галкина из-за их критики войны России против Украины.
- Пропагандисты распространяют тезис о том, что дети российских звезд не имеют нормальной жизни из-за переездов родителей.
- Максим Галкин находится в Израиле и планирует концертные туры по Европе и Северной Америке.
- Общественные работники призывают отобрать детей у звездной пары и перевести их в русскую школу в случае их возвращения в Россию.
Как кремлевская пропаганда распространяет тезисы о необходимости отобрать детей у Пугачевой и Галкина
Отмечается, что, покинув Россию, Пугачева и Галкин с детьми, сначала переехали в Израиль, однако впоследствии появилась информация, что певица вместе с детьми находится в Латвии.
РосСМИ со ссылкой на руководителя движения "Ветераны России" Ильдара Резяпова начали распространять тезисы, якобы у детей российских артистов из-за постоянных переездов родителей нет нормальной жизни.
Пропагандисты начали заявлять о необходимости отобрать детей у Пугачевой и Галкина в случае их приезда в страну-агрессорку.
Что известно о местонахождении Галкина
Артист недавно признался, что все еще остается в Израиле.
Он сообщил, что 6 октября даст концерт в Вене, а после уедет в Амстердам, где также выступит перед своими поклонниками. Затем он отправится в большой тур по США и Канаде.
По словам шоумена, он все это время остается в Израиле, иногда выезжает для концертов.
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