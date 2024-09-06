Российские пропагандисты захотели отобрать детей у Пугачевой и Галкина

Кремлевские пропагандисты захотели отобрать детей у звездной пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина, которые осудили агрессию Кремля против Украины и покинули Россию.

Как кремлевская пропаганда распространяет тезисы о необходимости отобрать детей у Пугачевой и Галкина

Отмечается, что, покинув Россию, Пугачева и Галкин с детьми, сначала переехали в Израиль, однако впоследствии появилась информация, что певица вместе с детьми находится в Латвии.

РосСМИ со ссылкой на руководителя движения "Ветераны России" Ильдара Резяпова начали распространять тезисы, якобы у детей российских артистов из-за постоянных переездов родителей нет нормальной жизни.

"Ветераны России" всерьез прониклись неотложными проблемами чужих детей. По мнению главы движения Ильдара Резяпова, у кровиночек примадонны нет нормальной жизни — они вынуждены постоянно приспосабливаться к новым условиям в жарких и не очень странах, терпеть регулярную чистку бассейна и страдать от удаления фотографий с телефона, — цитирует заявление пропагандистов канал Telegram-канал "Mash ". Поделиться

Максим Галкин и Алла Пугачева

Пропагандисты начали заявлять о необходимости отобрать детей у Пугачевой и Галкина в случае их приезда в страну-агрессорку.

Поэтому общественные работники просят в случае приезда звездной пары развести потомков с мамой и папой и перевести их в русскую школу в дом, пиццу в столовой и ГДЗ по математике на русском, — абсурдно заявляют пропагандисты. Поделиться

Что известно о местонахождении Галкина

Артист недавно признался, что все еще остается в Израиле.

Он сообщил, что 6 октября даст концерт в Вене, а после уедет в Амстердам, где также выступит перед своими поклонниками. Затем он отправится в большой тур по США и Канаде.

По словам шоумена, он все это время остается в Израиле, иногда выезжает для концертов.