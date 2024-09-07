Украина требует отменить показ фильма пропагандистки RT "Россияне на войне" в Канаде

Украина выразила обеспокоенность по поводу внесения в программу Международного кинофестиваля в Торонто фильма "Россияне на войне" бывшей сотрудницы RT Анастасии Трофимовой.

Украина призвала Канаду запретить показ российского пропагандистского фильма о войне

Фильм о гуманизации образа россиянина в войне РФ против Украины вызвал негодование украинцев.

Об этом в соцсети Х написала посол Украины в Канаде Юлия Ковалев.

Мы глубоко разочарованы решением Международного кинофестиваля в Торонто включить в программу российский пропагандистский фильм. Учитывая, что миссия фестиваля состоит в "трансформации с помощью фильмов восприятия людьми мира", мы видим в этом попытку отбелить военные преступления, совершенные российскими военными в Украине. Поделиться

We are deeply disappointed by @TIFF_NET decision to show the Russian propaganda film in the program this year.



With the TIFF mission “to transform the way people see the world through film”, we see this as an attempt to whitewash war crimes, Russian soldiers committed in… pic.twitter.com/mhWMMDjXaR — Yulia Kovaliv (@kovaliv_y) September 6, 2024

Она подчеркнула, что фильм "Россияне на войне" сняла бывшая режиссер документальных фильмов для RT Анастасия Трофимова, "недавно во время выступления в Венеции подвергшая сомнению массовые российские преступления в Буче".

По словам посла, эта лента "намеренно ложно изображает реалии российской войны против Украины".

Мы убеждены, что для Международного кинофестиваля в Торонто — одной из самых авторитетных киноплощадок мира — безответственно распространять русскую. В зону боевых действий режиссер прибыла незаконно.пропаганду. Мы призываем фестиваль отменить показ этого фильма.

Российскую пропагандистскую ленту показали на Венецианском кинофестивале

Трофимова рассказала, что провела семь месяцев вместе с российским батальоном на Востоке и создала фильм, чтобы "бросить вызов стереотипам".

В зону боевых действий режиссер прибыла незаконно.

В России это герои, никогда не умирающие. На Западе это в основном военные преступники. Для меня самым большим шоком было увидеть, насколько они обычны. Совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора, с собственным пониманием того, что происходит на этой войне, — цинично сказала российская пропагандистка журналистам.

Reuters отмечает, что фильм показывает лишь короткие проблески реальных боев и вообще не дает понимания о разрушениях, которые Россия влечет за собой в Украине, а один из солдат отвергает как невозможные обвинения в том, что россияне совершили военные преступления.