Фильм экс-пропагандистки RT "Россияне на войне" показали на Венецианском кинофестивале
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Культура
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Фильм экс-пропагандистки RT "Россияне на войне" показали на Венецианском кинофестивале

Россияне
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Источник:  Суспільне. Культура

5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале показали документальную ленту российско-канадского режиссера, бывшей работницы канала Russia Today Анастасии Трофимовой "Россияне на войне" (Russians at War). Украинское киносообщество раскритиковало показ в Венеции пропагандистского фильма.

Главные тезисы

  • "Россияне на войне" ― пропагандистский фильм, вызвавший резкую критику украинского киносообщества за искажение реальности войны.
  • Режиссер Трофимова гуманизирует российских солдат, это стало причиной негативной реакции из-за пропагандистского содержания фильма.
  • Фильм представляет искаженную картину реальности, распространяя лживые рассказы и представляя солдат РФ как жертв.
  • Украинские режиссеры выступают против показа пропагандистских лент на международных кинофестивалях, выражая недовольство сокрытой пропагандой.

Российскую пропагандистскую ленту показали на Венецианском кинофестивале

Трофимова рассказала, что провела семь месяцев вместе с российским батальоном на Востоке и создала фильм, чтобы "бросить вызов стереотипам".

В зону боевых действий режиссер прибыла незаконно.

В России это герои, никогда не умирающие. На Западе это в основном военные преступники. Для меня самым большим шоком было увидеть, насколько они обычны. Совершенно обычные ребята с семьями, с чувством юмора, с собственным пониманием того, что происходит на этой войне, — цинично сказала российская пропагандистка журналистам.

Кадр из пропагандистского фильма "Россияне на войне"

Reuters отмечает, что фильм показывает лишь короткие проблески реальных боев и вообще не дает понимания о разрушениях, которые Россия влечет за собой в Украине, а один из солдат отвергает как невозможные обвинения в том, что россияне совершили военные преступления.

Бывшая российская пропагандистка Трофимова также заявила, что не увидела признаков военных преступлений за время, проведенное на фронте.

Я считаю, что в западных медиа русские солдаты ассоциируются с этим, потому что нет других историй. Это другая история. Это моя попытка заглянуть за туман войны и увидеть людей людьми.

На пресс-конференции в Венеции Трофимову спросили, "этически ли" гуманизировать российских солдат на фоне военных преступлений российской армии в Украине. Она ответила, что “мы должны гуманизировать всех… Если мы не будем видеть друг друга людей… эти черно-белые стереотипы о друг друга будут только продолжать войну. Это только приведет к росту ненависти… К сожалению, это путь, который избрали политики, но я не считаю, что по этому пути должны идти обычные люди”.

Реакция украинского киносообщества на фильм Трофимовой

Украинская режиссер Ольга Журба, чью документальную ленту "Песни медленно горящей земли" также презентовали в Венеции, раскритиковала решение фестиваля показать российский фильм, отметив, что сейчас рано для сочувственных изображений захватчиков.

На мой взгляд, российским режиссерам стоит… показывать настоящее лицо преступников в этой войне.

Однако Трофимова отвергла этот аргумент, заявив, что важно не разжигать ненависть, а искать общий язык.

Украинская продюсер, программер Международного фестиваля документального кино Docudays UA Дарья Бассель заявила, что "Россияне на войне" являются примером российской пропаганды.

Этот фильм может ввести вас в заблуждение, полагая, что это антивоенный фильм, ставящий под сомнение нынешний режим в России. Однако то, что я стала свидетелем, является ярким примером чистой российской пропаганды.

Бассель отметила, что после просмотра ленты может возникнуть жалость к оккупантам, однако стоит помнить, что большинство из них по собственному желанию пошли убивать мирное население Украины и стали частью вторжения на территорию независимого государства.

Этот фильм представляет очень обезображенную картину реальности, распространяя лживые рассказы (называя русское вторжение и аннексию Крыма гражданской войной; заявления о том, что российская армия не совершает никаких военных преступлений; представляя солдат армии РФ как жертвы).

На показ фильма о российских оккупантах на кинофестивале также отреагировала украинская режиссер Ирина Целик.

Она отметила, что Анастасия Трофимова ранее работала на российском государственном канале RT (ранее Russia Today) и использует в фильме знакомые ей инструменты пропаганды.

Этот фильм — чистый образец российской пропаганды. Режиссер раньше работала на Russia Today и щедро использует знакомые ей инструменты. Это не удивляет, удивляет другое. Этот фильм имел премьеру в Венеции, затем, насколько я знаю, уезжает в Торонто. И вот здесь уже настигает черное чувство столетней усталости от такого цинизма и неразборчивости топовых кинофестивалей.

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