Фильм экс-пропагандистки RT "Россияне на войне" показали на Венецианском кинофестивале

5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале показали документальную ленту российско-канадского режиссера, бывшей работницы канала Russia Today Анастасии Трофимовой "Россияне на войне" (Russians at War). Украинское киносообщество раскритиковало показ в Венеции пропагандистского фильма.
Главные тезисы
- "Россияне на войне" ― пропагандистский фильм, вызвавший резкую критику украинского киносообщества за искажение реальности войны.
- Режиссер Трофимова гуманизирует российских солдат, это стало причиной негативной реакции из-за пропагандистского содержания фильма.
- Фильм представляет искаженную картину реальности, распространяя лживые рассказы и представляя солдат РФ как жертв.
- Украинские режиссеры выступают против показа пропагандистских лент на международных кинофестивалях, выражая недовольство сокрытой пропагандой.
Российскую пропагандистскую ленту показали на Венецианском кинофестивале
Трофимова рассказала, что провела семь месяцев вместе с российским батальоном на Востоке и создала фильм, чтобы "бросить вызов стереотипам".
В зону боевых действий режиссер прибыла незаконно.
Reuters отмечает, что фильм показывает лишь короткие проблески реальных боев и вообще не дает понимания о разрушениях, которые Россия влечет за собой в Украине, а один из солдат отвергает как невозможные обвинения в том, что россияне совершили военные преступления.
Бывшая российская пропагандистка Трофимова также заявила, что не увидела признаков военных преступлений за время, проведенное на фронте.
Я считаю, что в западных медиа русские солдаты ассоциируются с этим, потому что нет других историй. Это другая история. Это моя попытка заглянуть за туман войны и увидеть людей людьми.
На пресс-конференции в Венеции Трофимову спросили, "этически ли" гуманизировать российских солдат на фоне военных преступлений российской армии в Украине. Она ответила, что “мы должны гуманизировать всех… Если мы не будем видеть друг друга людей… эти черно-белые стереотипы о друг друга будут только продолжать войну. Это только приведет к росту ненависти… К сожалению, это путь, который избрали политики, но я не считаю, что по этому пути должны идти обычные люди”.
Реакция украинского киносообщества на фильм Трофимовой
Украинская режиссер Ольга Журба, чью документальную ленту "Песни медленно горящей земли" также презентовали в Венеции, раскритиковала решение фестиваля показать российский фильм, отметив, что сейчас рано для сочувственных изображений захватчиков.
Однако Трофимова отвергла этот аргумент, заявив, что важно не разжигать ненависть, а искать общий язык.
Украинская продюсер, программер Международного фестиваля документального кино Docudays UA Дарья Бассель заявила, что "Россияне на войне" являются примером российской пропаганды.
Этот фильм может ввести вас в заблуждение, полагая, что это антивоенный фильм, ставящий под сомнение нынешний режим в России. Однако то, что я стала свидетелем, является ярким примером чистой российской пропаганды.
Бассель отметила, что после просмотра ленты может возникнуть жалость к оккупантам, однако стоит помнить, что большинство из них по собственному желанию пошли убивать мирное население Украины и стали частью вторжения на территорию независимого государства.
На показ фильма о российских оккупантах на кинофестивале также отреагировала украинская режиссер Ирина Целик.
Она отметила, что Анастасия Трофимова ранее работала на российском государственном канале RT (ранее Russia Today) и использует в фильме знакомые ей инструменты пропаганды.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-