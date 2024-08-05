Пропаганда войны РФ против Украины. Партия Путина массово выдвигает на выборы "героев СВО"

Пропутинская партия "Единая Россия" решила вербовать новое "пушечное мясо" на войну против Украины. С этой целью на выборы разного уровня направляют кандидатов, являвшихся участниками полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Единая Россия" выдвигает оккупантов РФ на выборы разного уровня

Центр противодействия дезинформации при СНБО раскрыл замыслы партии Путина.

ru-пропаганда распространяет сообщение, что провластная партия «Единая Россия» решила выдвинуть на выборы разного уровня 380 участников войны против Украины. К пиару этого решения присоединились лояльные к кремлю политологи и заявляющие блоггеры, таким образом в России происходит формирование «новой элиты». Поделиться

Выдвигая на выборы так называемых «героев СВО», власти РФ пытаются реализовать следующие цели:

Пропаганда войны России против Украины и героизация ее участников;

Агитация вступления на службу в армию РФ через создание иллюзии, что государство заботится об участниках войны и дает ветеранам карьерные возможности;

Политическая мобилизация патриотического электората и усиление контроля партии Путина в регионах РФ.

Несмотря на создание картинки, как Кремль «дает дорогу новым людям во власти», на самом деле путинский режим хочет воспользоваться ими для улучшения своих позиций на выборах и чтобы завербовать в армию как можно больше «пушечного мяса».

Роспропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в Украине

1 августа российские пропагандисты запустили дезинформацию о массовом женском призыве в Украине.

TG-канал "Блокнот Пропагандиста" распространил фотографии женщин в военной форме на военном учебном полигоне и дополнил следующим комментарием:

На украинских полигонах начата массовая подготовка женщин к военным действиям. Зеленский врал, когда говорил, что женщин на фронте не будет. Впрочем, как обычно.

ЦПИ опроверг этот фейк российской пропаганды.