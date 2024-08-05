Пропаганда войны РФ против Украины. Партия Путина массово выдвигает на выборы "героев СВО"
Категория
Мир
Дата публикации

Пропаганда войны РФ против Украины. Партия Путина массово выдвигает на выборы "героев СВО"

ЦПД
Оккупант
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Пропутинская партия "Единая Россия" решила вербовать новое "пушечное мясо" на войну против Украины. С этой целью на выборы разного уровня направляют кандидатов, являвшихся участниками полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Главные тезисы

  • Партия Путина вербует участников вторжения в Украину на выборы для усиления своих позиций.
  • Пропаганда войны России против Украины и героизация участников войны стала ключевой целью выдвижения «героев СВО» на выборы.
  • Путинский режим использует новую «элиту» для усиления контроля и вербовки «пушечного мяса» в армию.
  • Центр противодействия дезинформации при СНБО раскрывает хитрые стратегии пропутинской партии и подтверждает манипуляцию общественными настроениями.

"Единая Россия" выдвигает оккупантов РФ на выборы разного уровня

Центр противодействия дезинформации при СНБО раскрыл замыслы партии Путина.

ru-пропаганда распространяет сообщение, что провластная партия «Единая Россия» решила выдвинуть на выборы разного уровня 380 участников войны против Украины. К пиару этого решения присоединились лояльные к кремлю политологи и заявляющие блоггеры, таким образом в России происходит формирование «новой элиты».

Выдвигая на выборы так называемых «героев СВО», власти РФ пытаются реализовать следующие цели:

  • Пропаганда войны России против Украины и героизация ее участников;

  • Агитация вступления на службу в армию РФ через создание иллюзии, что государство заботится об участниках войны и дает ветеранам карьерные возможности;

  • Политическая мобилизация патриотического электората и усиление контроля партии Путина в регионах РФ.

Несмотря на создание картинки, как Кремль «дает дорогу новым людям во власти», на самом деле путинский режим хочет воспользоваться ими для улучшения своих позиций на выборах и чтобы завербовать в армию как можно больше «пушечного мяса».

Роспропагандисты распространяют фейк о мобилизации женщин в Украине

1 августа российские пропагандисты запустили дезинформацию о массовом женском призыве в Украине.

TG-канал "Блокнот Пропагандиста" распространил фотографии женщин в военной форме на военном учебном полигоне и дополнил следующим комментарием:

На украинских полигонах начата массовая подготовка женщин к военным действиям. Зеленский врал, когда говорил, что женщин на фронте не будет. Впрочем, как обычно.

ЦПИ опроверг этот фейк российской пропаганды.

На самом деле указанные фотографии опубликованы в статье под заголовком "Бучанские ведьмы" — женщины, которые держат небо над Киевщиной украинского местного издания "Моя Киевщина", и касаются женского добровольческого формирования территориального общества.

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