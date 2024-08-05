Пропаганда війни РФ проти України. Партія Путіна масово висуває на вибори "героїв СВО"

Пропутінська партія “Єдина Росія” вирішила вербувати нове “гарматне м'ясо” на війну проти України. З цією метою на вибори різного рівня направляють кандидатів, які були учасниками повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

“Єдина Росія” висуває окупантів РФ на вибори різного рівня

Центр протидії дезінформації при РНБО розкрив задуми партії Путіна.

ru-пропаганда поширює повідомлення, що провладна партія «єдина росія» вирішила висунути на вибори різного рівня 380 учасників війни проти України. До піару цього рішення долучилися лояльні до кремля політологи та блогери, які заявляють, таким чином у рф відбувається формування «нової еліти». Поширити

Висуваючи на вибори так званих «героїв СВО», влада РФ намагається реалізувати такі цілі:

Пропаганда війни Росії проти України та героїзація її учасників;

Агітація вступу на службу до армії РФ через створення ілюзії, що держава піклується про учасників війни та дає ветеранам кар’єрні можливості;

Політична мобілізація патріотичного електорату та посилення контролю партії Путіна у регіонах РФ.

Попри створення картинки, як Кремль «дає дорогу новим людям у владі», насправді путінський режим лише хоче скористатися ними для покращення своїх позицій на виборах і щоб завербувати до армії якомога більше «гарматного м’яса».

Роспропагандисти поширюють фейк про мобілізацію жінок в Україні

1 серпня російські пропагандисти запустили дезінформацію щодо масового жіночого призову в Україні.

TG-канал "Блокнот Пропагандиста" поширив фотографії жінок у військовій формі на військовому навчальному полігоні, та доповнив наступним коментарем:

На українських полігонах розпочато масову підготовку жінок до військових дій. Зеленський брехав, коли говорив, що жінок на фронті не буде. Втім, як завжди.

ЦПД спростував цей фейк російської пропаганди.