В Канаде сняли с показа пропагандистский фильм "Россияне на войне". В чем причина

Канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), которая предоставила средства на производство скандальной ленты российского режиссера "Россияне на войне", решила в дальнейшем не показывать ее.
Главные тезисы
- Фильм “Россияне на войне” был снят с показа в Канаде из-за нарушения законодательства Украины российским режиссером при съемках на оккупированной территории.
- Протесты украинских дипломатов и вице-премьера Канады украинского происхождения привели к решению медиаорганизации TVO не показывать ленту 'Россияне на войне'.
- Финансирование фильма через Canada Media Fund вызвало широкий общественный резонанс, и решение о его дальнейшем показе было отменено.
- Режиссер фильма незаконно предприняла действия на оккупированной территории Украины, что стало дополнительным поводом для критики ее работы.
- Обсуждение пропаганды через киноискусство и ответственности за распространение подобных материалов вызывает обеспокоенность в обществе и среди дипломатических кругов.
В Канаде отказались демонстрировать фильм пропагандистки RT
10 сентября от имени Совета директоров сети опубликовали заявление о том, что они выслушали отзывы и аргументы по фильму от украинско-канадского сообщества.
Об этом говорится в заявлении руководства TVO.
TVO является агентством при министерстве образования канадской провинции Онтарио и функционирует как неприбыльная организация социальной направленности.
Фильм российского режиссера получил финансирование от Canada Media Fund через TVO, в фонде подтвердили, что на производство ленты было предоставлено 340 тыс дол. Сам фонд выступал источником финансирования и не причастен к отбору проектов, на которые предоставляются средства. После скандала в фонде заявили, что очень серьезно относятся к общественной реакции и разбираются в ситуации.
Протесты против фильма "Россияне на войне"
Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиянам на войне" на тамошнем международном кинофестивале.
Вицепремьер Канады украинского происхождения Христя Фриланд также выразила обеспокоенность тем, что ленту хотят показать на канадском фестивале.
Фильм "Россияне на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с воюющим в Украине российским батальоном и для нее было шоком увидеть, что это "абсолютно обычные парни с семьями, с чувством юмора".
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил возмущение тем, что Венецианский кинофестиваль показал эту картину.
Ранее на показ фильма "Россияне на войне" отреагировал генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко. Он выступил с резкой критикой фильма, который планируют показать на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF).
Он также подчеркнул, что режиссер фильма Анастасия Трофимова, бывшая ведущая Russia Today, незаконно попала на оккупированные Россией территории Украины для съемок, нарушив законодательство. Генконсул призвал TIFF отменить показ фильма, заявив, что "недопустимо разрешать одному из самых престижных кинофестивалей в мире распространять российскую пропаганду".
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