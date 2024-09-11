В Канаде сняли с показа пропагандистский фильм "Россияне на войне". В чем причина

Канадская медиаорганизация TVO (TV Ontario), которая предоставила средства на производство скандальной ленты российского режиссера "Россияне на войне", решила в дальнейшем не показывать ее.

В Канаде отказались демонстрировать фильм пропагандистки RT

10 сентября от имени Совета директоров сети опубликовали заявление о том, что они выслушали отзывы и аргументы по фильму от украинско-канадского сообщества.

Об этом говорится в заявлении руководства TVO.

Совет директоров TVO решил уважать отзывы, которые мы получили, и TVO больше не будет поддерживать или транслировать фильм Russians at War. TVO проведет анализ процесса того, как началось финансирование этого проекта. Поделиться

TVO является агентством при министерстве образования канадской провинции Онтарио и функционирует как неприбыльная организация социальной направленности.

Кадр из фильма "Россияне на войне"

Фильм российского режиссера получил финансирование от Canada Media Fund через TVO, в фонде подтвердили, что на производство ленты было предоставлено 340 тыс дол. Сам фонд выступал источником финансирования и не причастен к отбору проектов, на которые предоставляются средства. После скандала в фонде заявили, что очень серьезно относятся к общественной реакции и разбираются в ситуации.

Протесты против фильма "Россияне на войне"

Генконсульство Украины в Торонто выразило протест против намерений показать "Россиянам на войне" на тамошнем международном кинофестивале.

Вицепремьер Канады украинского происхождения Христя Фриланд также выразила обеспокоенность тем, что ленту хотят показать на канадском фестивале.

Фильм "Россияне на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с воюющим в Украине российским батальоном и для нее было шоком увидеть, что это "абсолютно обычные парни с семьями, с чувством юмора".

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил возмущение тем, что Венецианский кинофестиваль показал эту картину.

Ранее на показ фильма "Россияне на войне" отреагировал генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко. Он выступил с резкой критикой фильма, который планируют показать на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF).

Мы решительно против попытки использовать TIFF для отбеливания преступлений российских солдат в Украине. Фильм намеренно ошибочно отражает реалии, представляя русских солдат как пешком и вторжение России в Украину как нечестивую игру. Поделиться

Он также подчеркнул, что режиссер фильма Анастасия Трофимова, бывшая ведущая Russia Today, незаконно попала на оккупированные Россией территории Украины для съемок, нарушив законодательство. Генконсул призвал TIFF отменить показ фильма, заявив, что "недопустимо разрешать одному из самых престижных кинофестивалей в мире распространять российскую пропаганду".