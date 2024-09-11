Українці розпочали флешмоб у соцмережах проти пропагандистського фільму "Росіяни на війні"

У соцмережі X українці запустили флешмоб під хештегом “I didn't see ᵣussians committing war crimes” ("Я не бачила, щоб росіяни здійснювали воєнні злочини"). Ця акція спрямована проти пропагандистського фільму колишньої працівниці RT Анастасії Трофімової “Росіяни на війні”, який показали на Венеційському кінофестивалі та збиралися представити у Канаді.

У Х несеться флешмоб проти фільму “Росіяни на війні”

Флешмоб має на меті закликати світ звернути увагу на наративи, які росіяни заклали в цей фільм.

Так, у соцмережі Х українські користувачі почали публікувати фотоколажі з хештегом «I didn’t see ᵣussians committing war crimes» та світлинами творців російської стрічки «Росіяни на війні» на тлі воєнних злочинів, які РФ чинить в Україні.

Користувачі X нагадують всьому світу про жахливі злочини росіян на війні проти України під час повномасштабного вторгнення.

Флешмоб #I didn't see ᵣussians committing war crimes

Так, це ракетний удар РФ по дитячій лікарні у Києві Охматдит, коли було зруйновано частину великого медичного комплексу.

"I didn't see Russians committing war crimes." pic.twitter.com/COVWnTJ1MY — Volodymyr Tretyak 🇺🇦 (@VolodyaTretyak) September 9, 2024

Флешмоб #I didn't see ᵣussians committing war crimes

Також учасники флешмобу не могли пропустити такий жахливий воєнний злочин Росії як авіаудар по Маріупольскому театру, де загинуло сотні жителів міста, у тому числі і маленьких дітей.

Українці продовжили акцію протесту проти пропагандистського фільму і в Facebook. Так, воєнний фотожурналіст Антон Шевельов підтримав флешмоб.

У той час, як наша країна регулярно потерпає від ракет РФ, пропагандистські кінематографісти намагаються виправдати воєнні злочини, демонструючи світу нібито "рутину" і людяність військових РФ. У фільмі йдеться просто про вторгнення, так ніби у 2014-му нічого не сталося. Загиблі росіяни та їх родичі не винні, вони маленькі гвинтики в обставинах, війна їм не потрібна, вони просто заручники ситуації. Вся проблема в політиках, це вони граються життями людей. Антон Шевельов Військкор Міноборони України

Шевельов згадує, як Трофімова питає одного росіянина, чи скоюють ті воєнні злочини в Україні. Ті заперечують, а режисерка додає, що під час фільмування також не фіксувала жодних воєнних злочинів.

Окей, покажу трохи "гарним руським" що і як, приєднуюсь до флешмобу "покажи Трофімової і її посіпакам де вихід накуй". Флешмоб і суспільство працюють, показ в Канаді вже відмінили, а ця стрічка повинна отримати не оцінювання, а розслідування Поширити

У Канаді відмовилися демонструвати фільм пропагандистки RT

10 вересня від імені Ради директорів мережі опублікували заяву про те, що вони вислухали відгуки та аргументи щодо фільму від українсько-канадської спільноти.

Рада директорів TVO вирішила поважати відгуки, які ми отримали, і TVO більше не буде підтримувати чи транслювати стрічку Russians at War. TVO проведе аналіз процесу того, як почалося фінансування цього проєкту.

Фільм російської режисерки отримав фінансування від Canada Media Fund через TVO, у фонді підтвердили, що на виробництво стрічки надали 340 тис дол. Сам фонд виступав джерелом фінансування і не дотичний до добору проєктів, на які надають кошти. Після скандалу у фонді заявили, що дуже серйозно ставляться до суспільної реакції і розбираються у ситуації.