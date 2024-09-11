Украинцы начали флешмоб в соцсетях против пропагандистского фильма "Россияне на войне"

В соцсети X украинцы запустили флешмоб под хештегом "I didn't see ᵣussians committing war crimes" ("Я не видела, чтобы россияне совершали военные преступления"). Эта акция направлена против пропагандистского фильма бывшей работницы RT Анастасии Трофимовой "Россияне на войне", который показали на Венецианский кинофестиваль и собирались представить в Канаде.
Главные тезисы
- Украинцы запустили флешмоб против пропагандистского фильма “Россияне на войне”, выражая протест против искажения фактов и оправдания военных преступлений.
- Флешмоб #I didn't see ᵣussians committing war crimes направлен на привлечение внимания к ужасающим военным преступлениям России на территории Украины.
- Решение не демонстрировать фильм в Канаде было принято после общественного протеста, что подтверждает значимость флешмоба об обсуждаемых событиях.
- Фильм получил финансирование от Canada Media Fund через TVO, что вызвало скандал и последующий анализ финансирования проекта. Ситуация серьезно освещается и разбирается на общественном уровне.
В Х несется флешмоб против фильма "Россияне на войне"
Флешмоб имеет целью призвать мир обратить внимание на нарративы, которые россияне заложили в этот фильм.
Так, в соцсети Х украинские пользователи начали публиковать фотоколлажи с хештегом I didn't see ᵣussians committing war crimes и фотографиями создателей российской ленты «Россияне на войне» на фоне военных преступлений, которые РФ совершает в Украине.
"I didn't see russians committing war crimes."#stoprussianpropaganda #TIFF2024 https://t.co/9zBX7Hugvx pic.twitter.com/XKC8k66Ey1— Agent Miller👁️🗨️ (@alicenotmiller) September 8, 2024
Пользователи X напоминают всему миру об ужасающих преступлениях россиян на войне против Украины во время полномасштабного вторжения.
Да, это ракетный удар РФ по детской больнице в Киеве Охматдет, когда была разрушена часть крупного медицинского комплекса.
"I didn't see Russians committing war crimes." pic.twitter.com/COVWnTJ1MY— Volodymyr Tretyak 🇺🇦 (@VolodyaTretyak) September 9, 2024
Также участники флешмоба не могли пропустить такое ужасное военное преступление России как авиаудар по Мариупольскому театру, где погибли сотни жителей города, в том числе и маленьких детей.
Украинцы продолжили акцию протеста против пропагандистского фильма и в Facebook. Так, военный фотожурналист Антон Шевелев поддержал флешмоб.
Шевелев вспоминает, как Трофимова спрашивает одного россиянина, совершают ли военные преступления в Украине. Те возражают, а режиссер добавляет, что во время съемки также не фиксировала никаких военных преступлений.
В Канаде отказались демонстрировать фильм пропагандистки RT
10 сентября от имени Совета директоров сети опубликовали заявление о том, что они выслушали отзывы и аргументы о фильме от украинско-канадского сообщества.
Совет директоров TVO решил уважать отзывы, которые мы получили, и TVO больше не будет поддерживать или транслировать ленту Russians at War. TVO проведет анализ процесса того, как началось финансирование этого проекта.
Фильм российского режиссера получил финансирование от Canada Media Fund через TVO, в фонде подтвердили, что на производство ленты было предоставлено 340 тыс дол. Сам фонд выступал источником финансирования и не причастен к отбору проектов, на которые предоставляются средства. После скандала в фонде заявили, что очень серьезно относятся к общественной реакции и разбираются в ситуации.
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