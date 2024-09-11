Украинцы начали флешмоб в соцсетях против пропагандистского фильма "Россияне на войне"
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Украинцы начали флешмоб в соцсетях против пропагандистского фильма "Россияне на войне"

Пропагандисты
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Источник:  online.ua

В соцсети X украинцы запустили флешмоб под хештегом "I didn't see ᵣussians committing war crimes" ("Я не видела, чтобы россияне совершали военные преступления"). Эта акция направлена против пропагандистского фильма бывшей работницы RT Анастасии Трофимовой "Россияне на войне", который показали на Венецианский кинофестиваль и собирались представить в Канаде.

Главные тезисы

  • Украинцы запустили флешмоб против пропагандистского фильма “Россияне на войне”, выражая протест против искажения фактов и оправдания военных преступлений.
  • Флешмоб #I didn't see ᵣussians committing war crimes направлен на привлечение внимания к ужасающим военным преступлениям России на территории Украины.
  • Решение не демонстрировать фильм в Канаде было принято после общественного протеста, что подтверждает значимость флешмоба об обсуждаемых событиях.
  • Фильм получил финансирование от Canada Media Fund через TVO, что вызвало скандал и последующий анализ финансирования проекта. Ситуация серьезно освещается и разбирается на общественном уровне.

В Х несется флешмоб против фильма "Россияне на войне"

Флешмоб имеет целью призвать мир обратить внимание на нарративы, которые россияне заложили в этот фильм.

Так, в соцсети Х украинские пользователи начали публиковать фотоколлажи с хештегом I didn't see ᵣussians committing war crimes и фотографиями создателей российской ленты «Россияне на войне» на фоне военных преступлений, которые РФ совершает в Украине.

Пользователи X напоминают всему миру об ужасающих преступлениях россиян на войне против Украины во время полномасштабного вторжения.

Флешмоб #I didn't see ᵣussians committing war crimes

Да, это ракетный удар РФ по детской больнице в Киеве Охматдет, когда была разрушена часть крупного медицинского комплекса.

Флешмоб #I didn't see ᵣussians committing war crimes

Также участники флешмоба не могли пропустить такое ужасное военное преступление России как авиаудар по Мариупольскому театру, где погибли сотни жителей города, в том числе и маленьких детей.

Украинцы продолжили акцию протеста против пропагандистского фильма и в Facebook. Так, военный фотожурналист Антон Шевелев поддержал флешмоб.

В то время как наша страна регулярно страдает от ракет РФ, пропагандистские кинематографисты пытаются оправдать военные преступления, демонстрируя миру якобы "рутину" и человечность военных РФ. В фильме речь идет просто о вторжении, как будто в 2014-м ничего не произошло. Погибшие россияне и их родственники не повинны, они маленькие винтики в обстоятельствах, война им не нужна, они просто заложники ситуации. Вся проблема в политиках, это они играют жизнь людей.

Антон Шевелев

Антон Шевелев

Воинкор Минобороны Украины

Шевелев вспоминает, как Трофимова спрашивает одного россиянина, совершают ли военные преступления в Украине. Те возражают, а режиссер добавляет, что во время съемки также не фиксировала никаких военных преступлений.

Окей, покажу немного "хорошим русским" что и как, присоединяюсь к флешмобу "покажи Трофимовой и ее приспешникам где выход накуй". Флешмоб и общество работают, показ в Канаде уже отменен, а эта лента должна получить не оценивание, а расследование.

В Канаде отказались демонстрировать фильм пропагандистки RT

10 сентября от имени Совета директоров сети опубликовали заявление о том, что они выслушали отзывы и аргументы о фильме от украинско-канадского сообщества.

Совет директоров TVO решил уважать отзывы, которые мы получили, и TVO больше не будет поддерживать или транслировать ленту Russians at War. TVO проведет анализ процесса того, как началось финансирование этого проекта.

Фильм российского режиссера получил финансирование от Canada Media Fund через TVO, в фонде подтвердили, что на производство ленты было предоставлено 340 тыс дол. Сам фонд выступал источником финансирования и не причастен к отбору проектов, на которые предоставляются средства. После скандала в фонде заявили, что очень серьезно относятся к общественной реакции и разбираются в ситуации.

Фильм "Россияне на войне" уже показали 5 сентября на Международном Венецианском кинофестивале. Режиссер заявила, что провела семь месяцев с воюющим в Украине российским батальоном и для нее было шоком увидеть, что это "абсолютно обычные парни с семьями, с чувством юмора".

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