Що відомо про нагороди фільму "Ти — космос" на кінофестивалі у Страсбурзі

За інформацією Держагентства України з питань кіно, стрічка “Ти космос” отримав головну нагороду кінофестивалю у Страсбурзі Golden Octopus.

Фільм отримав головну відзнаку фестивалю — Golden Octopus, а також нагороду Silver Melies, яка відкриває шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно — Golden Melies! Вітаємо творчу команду з перемогою та бажаємо нових звершень! — зазначається у повідомленні Держагентства. Поширити

Стрічка “Ти космос” — дебютна робота режисера Павла Острікова.

До цього Остряков випустив кілька короткометражок — "Ґолден лав", "Випуск’97", а також "Mia Donna".

Що відомо про фільм “Ти — космос

Робота над фільмом тривала цілих 7 років.

Головну роль у фільмі грає Володимир Кравчук, який наразі перебуває у лавах ЗСУ. Його партнером на екрані став робот Максим, якого озвучив Леонід Попадько.

Стрічка має з’явитись в українському прокаті навесні 2025 року.

У фільмі зображується історія українського далекобійника Андрія Мельника, який через вибух на Землі залишився останньою людиною у Всесвіті.

Несподівано на зв’язок з ним виходить француженка Катрін.

Головною темою історії є наша внутрішня самотність і бажання знайти того, кому ми будемо потрібні.

Іноді це навіть варте того, щоб перетнути усю галактику.

Під час зйомки стрічки були створені складні павільйонні декорації, робота, який самостійно рухався в кадрі, розроблені концепти космічного корабля та інтерʼєрів, а також пророблена неабияка робота, щоб показати космічні сцени.