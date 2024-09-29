Український фільм "Ти – космос" отримав головний приз на кінофестивалі у Страсбурзі
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Український фільм "Ти – космос" отримав головний приз на кінофестивалі у Страсбурзі

Кадр з фільму "Ти – космос"
Джерело:  online.ua

Українська стрічка режисера Павла Острікова отримала низку нагород у рамках кінофестивалю Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. 

Головні тези:

  • Фільм “Ти – космос” режисера Павла Острікова отримав головний приз Golden Octopus на кінофестивалі у Страсбурзі.
  • У стрічці зображується історія українського далекобійника, що залишився останньою людиною у Всесвіті та спробує знайти зв'язок з француженкою у глибинах Всесвіту.
  • Фільм вражає складністю декорацій, проробленою роботою та космічними сценами, що викликають захоплення.
  • Стрічка отримала нагороди Silver Melies та First Cut Lab Award, підкреслюючи високу якість кіношедевру.
  • “Ти – космос” - це не лише фільм, а й історія про внутрішню самотність та бажання знайти своє місце у Всесвіті, що рухає до глибин філософії і спонукає глядача до задумів.

Що відомо про нагороди фільму "Ти — космос" на кінофестивалі у Страсбурзі

За інформацією Держагентства України з питань кіно, стрічка “Ти космос” отримав головну нагороду кінофестивалю у Страсбурзі Golden Octopus.

Фільм отримав головну відзнаку фестивалю — Golden Octopus, а також нагороду Silver Melies, яка відкриває шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно — Golden Melies! Вітаємо творчу команду з перемогою та бажаємо нових звершень! — зазначається у повідомленні Держагентства.

Стрічка “Ти космос” — дебютна робота режисера Павла Острікова.

До цього Остряков випустив кілька короткометражок — "Ґолден лав", "Випуск’97", а також "Mia Donna".

Що відомо про фільм “Ти — космос

Робота над фільмом тривала цілих 7 років.

Головну роль у фільмі грає Володимир Кравчук, який наразі перебуває у лавах ЗСУ. Його партнером на екрані став робот Максим, якого озвучив Леонід Попадько.

Стрічка має з’явитись в українському прокаті навесні 2025 року.

У фільмі зображується історія українського далекобійника Андрія Мельника, який через вибух на Землі залишився останньою людиною у Всесвіті.

Несподівано на зв’язок з ним виходить француженка Катрін.

Головною темою історії є наша внутрішня самотність і бажання знайти того, кому ми будемо потрібні.

Іноді це навіть варте того, щоб перетнути усю галактику.

Під час зйомки стрічки були створені складні павільйонні декорації, робота, який самостійно рухався в кадрі, розроблені концепти космічного корабля та інтерʼєрів, а також пророблена неабияка робота, щоб показати космічні сцени.

Фільм отримав нагороду First Cut Lab Award у програмі Ukrainian Films Now в межах Каннського кіноринку Marché du Film, а також цього року став одним з переможців програми proMOTION 2024 Українського інституту.

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