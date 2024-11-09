Киберспециалисты ГУР в очередной раз масштабно атаковали российскую финансовую систему — источники
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Киберспециалисты ГУР в очередной раз масштабно атаковали российскую финансовую систему — источники

ГУР
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Источник:  online.ua

В результате спецоперации украинских киберспециалистов ГУР 8 ноября произошел масштабный сбой в работе нескольких российских банков, обеспечивающих финансирование вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом Online.UA стало известно от источников в военной разведке.

Главные тезисы

  • Украинские киберспециалисты ГУР успешно атаковали несколько российских банков, финансирующих вооруженную агрессию против Украины, провоцируя сбои в работе систем и недоступность финансовых операций.
  • DDOS атаки привели к неработающим мобильным приложениям и проблемам с проведением операций в банках, таких как “Морской банк”, “РНКБ банк”, “Банк Санкт-Петербург”.
  • Российские банки столкнулись с серьезными трудностями из-за кибератак, усугубляемых продолжающимися атаками со стороны украинских киберспециалистов ГУР.

Киберкорпус ГУР нанес очередной удар по российской финансовой системе

Так, в результате DDOS-атаки под ударом оказались в частности Морской банк, РНКБ банк и Банк Санкт-Петербург.

По состоянию на 14:00 8 ноября 2024 г. в открытых источниках подтвержден факт масштабного сбоя работы «Санкт-Петербург» банк, что привело к многочисленным жалобам пользователей предоставляемых банком услуг, а также его клиентов.

Проблемы с финансовой системой РФ

Наблюдаются нарушения в работе банковского учреждения, в том числе не работает вебсайт банка, мобильное приложение и личный кабинет пользователей банка.

Кроме этого, пользователи услуг жалуются на сбой в работе терминалов, банкоматов, невозможность оплаты банковской картой или через мобильное приложение.

Сбой в работе российского банка

В отдельных случаях масштабный сбой в работе банковского учреждения привел к невозможности получить заработную плату и средства от других транзакций.

Источники отмечают, что атака на российские банки продолжается, в результате чего проблемы в их работе будут усугубляться.

В 29 городах РФ произошел сбой в банковской сфере

Киберспециалисты ГУР атаковали банки оккупированного Крыма

Киберспециалисты Главного управления разведки провели масштабную кибератаку в Крыму. Под удар попали 4 российских банка, незаконно осуществляющие свою деятельность. Об этом Online.UA сообщили источники в военной разведке.

В результате успешной 24-часовой DDoS-атаки была парализована работа систем дистанционного банковского обслуживания сразу нескольких банков страны-агрессора.

В частности:

  • "Генбанка",

  • "Российского национального коммерческого банка",

  • "Банка Центр-Инвест",

  • "КредитУралБанка".

В результате кибератаки десятки тысяч россиян остались без онлайн-доступа к своим банковским счетам.

Россияне начали массово жаловаться на нерабочие мобильные приложения банков и невозможность проведения финансовых операций.

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