Кіберфахівці ГУР вчергове масштабно атакували російську фінансову систему — джерела

У результаті спецоперації українських кіберфахівців ГУР 8 листопада стався масштабний збій в роботі кількох російських банків, які забезпечують фінансування збройної агресії РФ проти України. Про це Online.UA стало відомо від джерел у воєнній розвідці.
Головні тези:
- Українські кіберфахівці ГУР завдали масштабного удару по російських банках, які фінансують збройну агресію проти України.
- Масштабні DDOS-атаки призвели до збоїв у роботі великої кількості банків, таких як «Морський банк», «РНКБ банк», «Банк Санкт-Петербург» та інші.
- Росіяни скаржаться на неробочі мобільні застосунки банків та неможливість проведення фінансових операцій у результаті кібератак.
- Проблеми в роботі російських банків поглиблюються, оскільки кіберфахівці ГУР продовжують атаки на фінансову систему країни-агресорки.
Кіберкорпус ГУР завдав чергового удару по російській фінансовій системі
Так, внаслідок DDOS-атаки під ударом опинилися зокрема «Морський банк», «РНКБ банк» та Банк «Санкт-Петербург».
Станом на 14:00 8 листопада 2024 року у відкритих джерелах підтверджено факт масштабного збою роботи «Санкт-Петербург» банк, що призвело до чисельних скарг користувачів послуг, які надаються банком, а також його клієнтів.
Спостерігаються порушення в роботі банківської установи, серед іншого не працює вебсайт банку, мобільний додаток та особистий кабінет користувачів банку.
В окремих випадках, масштабний збій в роботі банківської установи призвів до неможливості отримати заробітну плату та кошти від інших транзакцій.
Джерела зазначають, що атака на російські банки триває, внаслідок чого проблеми в їхній роботі поглиблюватимуться.
Кіберфахівці ГУР атакували банки окупованого Криму
Кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку в Криму. Під удар потрапили 4 російських банки, що незаконно здійснюють свою діяльність. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.
Внаслідок успішної 24-годинної DDoS-атаки було паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування відразу кількох банків країни-агресора.
Зокрема:
"Генбанку",
"Російського національного комерційного банку",
"Банку Центр-Інвест",
"КредитУралБанку".
У результаті кібератаки десятки тисяч росіян залишилися без онлайн-доступу до своїх банківських рахунків.
Росіяни почали масово скаржитись на неробочі мобільні застосунки банків та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій.
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