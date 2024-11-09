Кіберфахівці ГУР вчергове масштабно атакували російську фінансову систему — джерела

У результаті спецоперації українських кіберфахівців ГУР 8 листопада стався масштабний збій в роботі кількох російських банків, які забезпечують фінансування збройної агресії РФ проти України. Про це Online.UA стало відомо від джерел у воєнній розвідці.

Кіберкорпус ГУР завдав чергового удару по російській фінансовій системі

Так, внаслідок DDOS-атаки під ударом опинилися зокрема «Морський банк», «РНКБ банк» та Банк «Санкт-Петербург».

Станом на 14:00 8 листопада 2024 року у відкритих джерелах підтверджено факт масштабного збою роботи «Санкт-Петербург» банк, що призвело до чисельних скарг користувачів послуг, які надаються банком, а також його клієнтів.

Проблеми з фінансовою системою РФ

Спостерігаються порушення в роботі банківської установи, серед іншого не працює вебсайт банку, мобільний додаток та особистий кабінет користувачів банку.

Крім цього, користувачі послуг скаржаться на збій у роботі терміналів, банкоматів, неможливість здійснити оплату банківською картою або через мобільний застосунок. Поширити

Збій в роботі російського банку

В окремих випадках, масштабний збій в роботі банківської установи призвів до неможливості отримати заробітну плату та кошти від інших транзакцій.

Джерела зазначають, що атака на російські банки триває, внаслідок чого проблеми в їхній роботі поглиблюватимуться.

У 29 містах РФ стався збій у банківській сфері

Кіберфахівці ГУР атакували банки окупованого Криму

Кіберфахівці Головного управління розвідки провели масштабну кібератаку в Криму. Під удар потрапили 4 російських банки, що незаконно здійснюють свою діяльність. Про це Online.UA повідомили джерела у воєнній розвідці.

Внаслідок успішної 24-годинної DDoS-атаки було паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування відразу кількох банків країни-агресора.

Зокрема:

"Генбанку",

"Російського національного комерційного банку",

"Банку Центр-Інвест",

"КредитУралБанку".

У результаті кібератаки десятки тисяч росіян залишилися без онлайн-доступу до своїх банківських рахунків.

Росіяни почали масово скаржитись на неробочі мобільні застосунки банків та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій.