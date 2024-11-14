У Байдена хочуть подати запит до Конгресу щодо нової допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування для України на 2025 рік.

Що відомо про плани Бадена щодо нової допомоги Україні

Як повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, запит стосуватиметься, зокрема, військової допомоги, яку Україна отримує для протистояння Росії.

За словами Саллівана, впродовж наступних двох місяців адміністрація Байдена надасть Конгресу сигнал щодо необхідності додаткових коштів на 2025 рік, щоб Україна змогла зайняти максимально вигідну позицію для майбутніх переговорів. Водночас він не уточнив, у якому форматі буде представлено запит на фінансування.

Салліван також зазначив, що нинішня адміністрація має намір максимально ефективно використати всі кошти, вже виділені Конгресом для допомоги Україні, до завершення каденції Байдена.

Коли ми постачаємо зброю Україні, ми одночасно виготовляємо нові озброєння для американських військових. Усі виділені кошти будуть витрачені до того моменту, коли Байден залишить посаду 20 січня, — зазначив Джейк Салліван. Поширити

Байден спробує переконати Трамп і Конгрес

Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі, — заявив нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Поширити

Він не захотів відповідати, чи мовиться про якусь конкретну законодавчу пропозицію стосовно фінансування.

Салліван також наголосив: Джо Байден буде доводити, що США потрібні постійні ресурси для України навіть після закінчення його терміну.