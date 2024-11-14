У Байдена хочуть подати запит до Конгресу щодо нової допомоги Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена планує звернутися до Конгресу з проханням про додаткове фінансування для України на 2025 рік.
Головні тези:
- Адміністрація президента США готується подати запит до Конгресу щодо надання додаткової фінансової підтримки для України на 2025 рік.
- Плани Байдена включають надання військової допомоги для України з метою посилення обороноздатності проти Росії.
- Адміністрація планує максимально ефективно використати усі виділені Конгресом кошти для допомоги Україні до завершення терміну Байдена.
- Байден прагне переконати, що США повинні продовжувати надавати постійну підтримку Україні навіть після його терміну президентства.
- Запит на фінансування буде спрямований на створення максимально вигідної позиції для України у майбутніх переговорах з Росією.
Що відомо про плани Бадена щодо нової допомоги Україні
Як повідомив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, запит стосуватиметься, зокрема, військової допомоги, яку Україна отримує для протистояння Росії.
За словами Саллівана, впродовж наступних двох місяців адміністрація Байдена надасть Конгресу сигнал щодо необхідності додаткових коштів на 2025 рік, щоб Україна змогла зайняти максимально вигідну позицію для майбутніх переговорів. Водночас він не уточнив, у якому форматі буде представлено запит на фінансування.
Салліван також зазначив, що нинішня адміністрація має намір максимально ефективно використати всі кошти, вже виділені Конгресом для допомоги Україні, до завершення каденції Байдена.
Байден спробує переконати Трамп і Конгрес
Він не захотів відповідати, чи мовиться про якусь конкретну законодавчу пропозицію стосовно фінансування.
Салліван також наголосив: Джо Байден буде доводити, що США потрібні постійні ресурси для України навіть після закінчення його терміну.
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