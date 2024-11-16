У Байдена хотят подать запрос в Конгресс о новой помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

У Байдена хотят подать запрос в Конгресс о новой помощи Украине

The White House
У Байдена хотят подать запрос в Конгресс о новой помощи Украине
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Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс с просьбой о дополнительном финансировании для Украины на 2025 год.

Главные тезисы

  • Администрация президента США готовится подать запрос в Конгресс о предоставлении дополнительной финансовой поддержки для Украины на 2025 год.
  • Планы Байдена включают предоставление военной помощи для Украины с целью усиления обороноспособности против России.
  • Администрация планирует максимально эффективно использовать все выделенные Конгрессом средства для помощи Украине до истечения срока Байдена.
  • Байден стремится убедить, что США должны продолжать оказывать постоянную поддержку Украине даже после срока президентства.
  • Запрос на финансирование будет направлен на создание максимально выгодной позиции для Украины в предстоящих переговорах с Россией.

Что известно о планах Бадена по новой помощи Украине

Как сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, запрос будет касаться, в частности, военной помощи, которую Украина получает для противостояния России.

По словам Салливана, в течение следующих двух месяцев администрация Байдена предоставит Конгрессу сигнал о необходимости дополнительных средств на 2025 год, чтобы Украина смогла занять максимально выгодную позицию для предстоящих переговоров. В то же время, он не уточнил, в каком формате будет представлен запрос на финансирование.

Салливан также отметил, что нынешняя администрация намерена максимально эффективно использовать все средства, выделенные Конгрессом для помощи Украине, до завершения каденции Байдена.

Когда мы поставляем оружие Украине, мы одновременно производим новые вооружения для американских военных. Все выделенные средства будут израсходованы до того момента, когда Байден покинет пост 20 января, — отметил Джейк Салливан.

Байден попытается убедить Трамп и Конгресс

У Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе, — заявил недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он не захотел отвечать, говорится ли о каком-либо конкретном законодательном предложении по финансированию.

Салливан также подчеркнул: Джо Байден будет доказывать, что США нужны постоянные ресурсы для Украины даже по истечении его срока.

Потому что угроза для Украины останется независимо от того, что происходит на поле боя или за столом переговоров, — подчеркнул советник президента США по нацбезопасности.

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