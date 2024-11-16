У Байдена хотят подать запрос в Конгресс о новой помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена намерена обратиться в Конгресс с просьбой о дополнительном финансировании для Украины на 2025 год.

Что известно о планах Бадена по новой помощи Украине

Как сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, запрос будет касаться, в частности, военной помощи, которую Украина получает для противостояния России.

По словам Салливана, в течение следующих двух месяцев администрация Байдена предоставит Конгрессу сигнал о необходимости дополнительных средств на 2025 год, чтобы Украина смогла занять максимально выгодную позицию для предстоящих переговоров. В то же время, он не уточнил, в каком формате будет представлен запрос на финансирование.

Салливан также отметил, что нынешняя администрация намерена максимально эффективно использовать все средства, выделенные Конгрессом для помощи Украине, до завершения каденции Байдена.

Когда мы поставляем оружие Украине, мы одновременно производим новые вооружения для американских военных. Все выделенные средства будут израсходованы до того момента, когда Байден покинет пост 20 января, — отметил Джейк Салливан. Поделиться

Байден попытается убедить Трамп и Конгресс

У Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе, — заявил недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Поделиться

Он не захотел отвечать, говорится ли о каком-либо конкретном законодательном предложении по финансированию.

Салливан также подчеркнул: Джо Байден будет доказывать, что США нужны постоянные ресурсы для Украины даже по истечении его срока.