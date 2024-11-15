Блинкен раскрыл план Байдена касательно Украины на следующие 2 месяца

По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, команда президента Джо Байдена усилит поддержку Украины в течение следующих нескольких месяцев на фоне войны против РФ.
Главные тезисы
- Байден намерена продолжать укреплять безопасность Украины.
- Раскрыты планы Пентагона по выполнению задач для повышения обороноспособности Украины в рамках НАТО.
- Джо Байден также хочет убедить Трампа не принимать негативные решения относительно Украины.
Байден усилит поддержку Украины
С таким заявлением шеф американской дипломатии выступил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
По его словам, вступление КНДР в войну против Украины на стороне РФ получит "решительный ответ".
Кроме того, указано, что в штаб-квартире Североатлантического союза Блинкен и Рютте обсудили работу, которую НАТО должен выполнить для укрепления своей оборонно-промышленной базы.
Как отметил госсекретарь США, команда Байдена будет "продолжать поддерживать все, что мы делаем для Украины".
Байден попытается убедить Трамп и Конгресс
Он не захотел отвечать, идет ли речь о каком-либо конкретном законодательном предложении по финансированию.
Салливан также подчеркнул: Джо Байден будет доказывать, что США нужны постоянные ресурсы для Украины даже по истечении его срока.
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