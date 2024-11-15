Блинкен раскрыл план Байдена касательно Украины на следующие 2 месяца
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Политика
Дата публикации

Блинкен раскрыл план Байдена касательно Украины на следующие 2 месяца

Блинкен
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Источник:  CNN

По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, команда президента Джо Байдена усилит поддержку Украины в течение следующих нескольких месяцев на фоне войны против РФ.

Главные тезисы

  • Байден намерена продолжать укреплять безопасность Украины.
  • Раскрыты планы Пентагона по выполнению задач для повышения обороноспособности Украины в рамках НАТО.
  • Джо Байден также хочет убедить Трампа не принимать негативные решения относительно Украины.

Байден усилит поддержку Украины

С таким заявлением шеф американской дипломатии выступил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

По его словам, вступление КНДР в войну против Украины на стороне РФ получит "решительный ответ".

Кроме того, указано, что в штаб-квартире Североатлантического союза Блинкен и Рютте обсудили работу, которую НАТО должен выполнить для укрепления своей оборонно-промышленной базы.

Как отметил госсекретарь США, команда Байдена будет "продолжать поддерживать все, что мы делаем для Украины".

Президент Байден намерен полностью использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали последние четыре года, а именно укреплять этот Альянс.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Глава Госдепа США

Байден попытается убедить Трамп и Конгресс

У Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе, — заявил недавно советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он не захотел отвечать, идет ли речь о каком-либо конкретном законодательном предложении по финансированию.

Салливан также подчеркнул: Джо Байден будет доказывать, что США нужны постоянные ресурсы для Украины даже по истечении его срока.

Потому что угроза для Украины останется независимо от того, что происходит на поле боя или за столом переговоров, — подчеркнул советник президента США по нацбезопасности.

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