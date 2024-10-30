Байден назвал часть американцев "мусором" — вспыхнул скандал
Категория
Мир
Дата публикации

Байден назвал часть американцев "мусором" — вспыхнул скандал

Байден
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Источник:  CNN

Глава Белого дома Джо Байден неожиданно для всех публично унизил сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа, назвав их "мусором"

Главные тезисы

  • Байден оказался в центре нового громкого скандала.
  • Администрация президента утверждает, что Байден имел в виду только "ненавистную риторику" Трампа, а не его сторонников.
  • Байден признал свою ошибку и объяснил, что на самом деле хотел сказать.

Что известно о новом скандале вокруг Байдена

Новый неприятный инцидент произошел в ходе беседы американского лидера с представителями гражданской организации Voto Latino.

Указано, что глава Белого дома решил жестко ответить на упреки комика, который назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".

По словам президента США, те пуэрториканцы, которых он знает, хорошие, достойные, благородные люди.

Единственный мусор, который я вижу, — это его (Трампа — ред.) поклонники, — сказал Байден.

Кроме того, американский лидер добавил, что демонизация латиноамериканцев со стороны Трампа просто бессовестная.

По мнению журналистов, таким образом Байден оказал большую помощь Трампу, подставив демократов под удар.

В администрации президента США уже объяснили заявление Байдена

С заявлением по этому поводу выступил представитель Белого Дома Эндрю Бейтс.

Как утверждает последний, Джо Байден имел в виду "ненавистную риторику", звучавшую во время митинга Трампа в Нью-Йорке, а не о людей.

Единственный мусор, который я там вижу, это то, что его сторонники демонизируют латиноамериканцев — это бессовестно и не по-американски, именно это, мол, хотел сказать президент США.

Впоследствии глава Белого дома сам объяснил, что назвал "мусором" не поклонников Трампа, а то, что они говорят, осознавая потенциальные политические последствия этого высказывания.

На этом фоне нельзя не упомянуть заявление экс-кандидатки от демократов Хиллари Клинтон в 2016 году. Тогда она утверждала, что половину людей, поддерживающих Трампа, необходимо "отнести к ничтожеству" из-за их ненадлежащих взглядов.

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