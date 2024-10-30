Байден назвал часть американцев "мусором" — вспыхнул скандал

Глава Белого дома Джо Байден неожиданно для всех публично унизил сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа, назвав их "мусором"
Главные тезисы
- Байден оказался в центре нового громкого скандала.
- Администрация президента утверждает, что Байден имел в виду только "ненавистную риторику" Трампа, а не его сторонников.
- Байден признал свою ошибку и объяснил, что на самом деле хотел сказать.
Что известно о новом скандале вокруг Байдена
Новый неприятный инцидент произошел в ходе беседы американского лидера с представителями гражданской организации Voto Latino.
Указано, что глава Белого дома решил жестко ответить на упреки комика, который назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".
По словам президента США, те пуэрториканцы, которых он знает, хорошие, достойные, благородные люди.
Кроме того, американский лидер добавил, что демонизация латиноамериканцев со стороны Трампа просто бессовестная.
По мнению журналистов, таким образом Байден оказал большую помощь Трампу, подставив демократов под удар.
В администрации президента США уже объяснили заявление Байдена
С заявлением по этому поводу выступил представитель Белого Дома Эндрю Бейтс.
Как утверждает последний, Джо Байден имел в виду "ненавистную риторику", звучавшую во время митинга Трампа в Нью-Йорке, а не о людей.
Впоследствии глава Белого дома сам объяснил, что назвал "мусором" не поклонников Трампа, а то, что они говорят, осознавая потенциальные политические последствия этого высказывания.
На этом фоне нельзя не упомянуть заявление экс-кандидатки от демократов Хиллари Клинтон в 2016 году. Тогда она утверждала, что половину людей, поддерживающих Трампа, необходимо "отнести к ничтожеству" из-за их ненадлежащих взглядов.
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