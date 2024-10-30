Байден назвал часть американцев "мусором" — вспыхнул скандал

Глава Белого дома Джо Байден неожиданно для всех публично унизил сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа, назвав их "мусором"

Что известно о новом скандале вокруг Байдена

Новый неприятный инцидент произошел в ходе беседы американского лидера с представителями гражданской организации Voto Latino.

Указано, что глава Белого дома решил жестко ответить на упреки комика, который назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".

По словам президента США, те пуэрториканцы, которых он знает, хорошие, достойные, благородные люди.

Единственный мусор, который я вижу, — это его (Трампа — ред.) поклонники, — сказал Байден. Поделиться

Кроме того, американский лидер добавил, что демонизация латиноамериканцев со стороны Трампа просто бессовестная.

По мнению журналистов, таким образом Байден оказал большую помощь Трампу, подставив демократов под удар.

В администрации президента США уже объяснили заявление Байдена

С заявлением по этому поводу выступил представитель Белого Дома Эндрю Бейтс.

Как утверждает последний, Джо Байден имел в виду "ненавистную риторику", звучавшую во время митинга Трампа в Нью-Йорке, а не о людей.

Единственный мусор, который я там вижу, это то, что его сторонники демонизируют латиноамериканцев — это бессовестно и не по-американски, именно это, мол, хотел сказать президент США. Поделиться

Впоследствии глава Белого дома сам объяснил, что назвал "мусором" не поклонников Трампа, а то, что они говорят, осознавая потенциальные политические последствия этого высказывания.