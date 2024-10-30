Байден назвав частину американців "сміттям" — спалахнув скандал

Очільник Білого дому Джо Байден неочікувано для всіх публічно принизив прихильників кандидата у президенти США Дональда Трампа, назвавши їх "сміттям"

Що відомо про новий скандал навколо Байдена

Новий неприємний інцидент стався під час бесіди американського лідера з представниками громадянської організації Voto Latino.

Вказано, що очільник Білого дому вирішив жорстко відповісти на закиди коміка, який назвав Пуерто-Ріко "плавучим островом сміття".

За словами президента США, ті пуерториканці, яких він знає, — хороші, гідні, благородні люди.

Єдине сміття, яке я бачу, — це його (Трампа — ред.) прихильники, — сказав Байден. Поширити

Окрім того, американський лідер додав, що демонізація латиноамериканців з боку Трампа — безсовісна і неамериканська.

На переконання журналістів, таким чином Байден надав велику допомогу Трампу, адже просто зіпсував репутацію демократів.

В адміністрації президента США вже пояснили заяву Байдена

З заявою з цього приводу виступив речник Білого Дому Ендрю Бейтс.

Як стверджує останній, Джо Байден мав на увазі "ненависну риторику", яка лунала під час мітингу Трампа в Нью-Йорку, а не людей.

Єдине сміття, яке я там бачу, це те, що його прихильники демонізують латиноамериканців — це безсовісно і не по-американськи, — саме це, мовляв, хотів сказати президент США. Поширити

Згодом очільник Білого дому сам пояснив, що назвав "сміттям" не прихильників Трампа, а те, що вони говорять, усвідомлюючи потенційні політичні наслідки цього висловлювання.

Earlier today I referred to the hateful rhetoric about Puerto Rico spewed by Trump's supporter at his Madison Square Garden rally as garbage—which is the only word I can think of to describe it. His demonization of Latinos is unconscionable. That's all I meant to say. The… — Joe Biden (@JoeBiden) October 30, 2024

На цьому тлі не можна не згадати заяву екскандидатки від демократів Гілларі Клінтон у 2016 році. Тоді політикиня стверджувала, що половину тих, хто підтримує Трампа, необхідно "віднести до нікчем" через їхні неналежні погляди.