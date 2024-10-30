Байден назвав частину американців "сміттям" — спалахнув скандал

Очільник Білого дому Джо Байден неочікувано для всіх публічно принизив прихильників кандидата у президенти США Дональда Трампа, назвавши їх "сміттям"
Головні тези:
- Байден опинився у центрі нового гучного скандалу.
- Адміністрація президента стверджує, що Байден мав на увазі лише “ненависну риторику” Трампа, а не його прихильників.
- Байден визнав свою помилку та пояснив, що насправді хотів сказати.
Що відомо про новий скандал навколо Байдена
Новий неприємний інцидент стався під час бесіди американського лідера з представниками громадянської організації Voto Latino.
Вказано, що очільник Білого дому вирішив жорстко відповісти на закиди коміка, який назвав Пуерто-Ріко "плавучим островом сміття".
За словами президента США, ті пуерториканці, яких він знає, — хороші, гідні, благородні люди.
Окрім того, американський лідер додав, що демонізація латиноамериканців з боку Трампа — безсовісна і неамериканська.
На переконання журналістів, таким чином Байден надав велику допомогу Трампу, адже просто зіпсував репутацію демократів.
В адміністрації президента США вже пояснили заяву Байдена
З заявою з цього приводу виступив речник Білого Дому Ендрю Бейтс.
Як стверджує останній, Джо Байден мав на увазі "ненависну риторику", яка лунала під час мітингу Трампа в Нью-Йорку, а не людей.
Згодом очільник Білого дому сам пояснив, що назвав "сміттям" не прихильників Трампа, а те, що вони говорять, усвідомлюючи потенційні політичні наслідки цього висловлювання.
На цьому тлі не можна не згадати заяву екскандидатки від демократів Гілларі Клінтон у 2016 році. Тоді політикиня стверджувала, що половину тих, хто підтримує Трампа, необхідно "віднести до нікчем" через їхні неналежні погляди.
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