Байден назвав частину американців "сміттям" — спалахнув скандал
Категорія
Світ
Дата публікації

Байден назвав частину американців "сміттям" — спалахнув скандал

Байден
Джерело:  CNN

Очільник Білого дому Джо Байден неочікувано для всіх публічно принизив прихильників кандидата у президенти США Дональда Трампа, назвавши їх "сміттям" 

Головні тези:

  • Байден опинився у центрі нового гучного скандалу.
  • Адміністрація президента стверджує, що Байден мав на увазі лише “ненависну риторику” Трампа, а не його прихильників.
  • Байден визнав свою помилку та пояснив, що насправді хотів сказати.

Що відомо про новий скандал навколо Байдена

Новий неприємний інцидент стався під час бесіди американського лідера з представниками громадянської організації Voto Latino.

Вказано, що очільник Білого дому вирішив жорстко відповісти на закиди коміка, який назвав Пуерто-Ріко "плавучим островом сміття".

За словами президента США, ті пуерториканці, яких він знає, — хороші, гідні, благородні люди.

Єдине сміття, яке я бачу, — це його (Трампа — ред.) прихильники, — сказав Байден.

Окрім того, американський лідер додав, що демонізація латиноамериканців з боку Трампа — безсовісна і неамериканська.

На переконання журналістів, таким чином Байден надав велику допомогу Трампу, адже просто зіпсував репутацію демократів.

В адміністрації президента США вже пояснили заяву Байдена

З заявою з цього приводу виступив речник Білого Дому Ендрю Бейтс.

Як стверджує останній, Джо Байден мав на увазі "ненависну риторику", яка лунала під час мітингу Трампа в Нью-Йорку, а не людей.

Єдине сміття, яке я там бачу, це те, що його прихильники демонізують латиноамериканців — це безсовісно і не по-американськи, — саме це, мовляв, хотів сказати президент США.

Згодом очільник Білого дому сам пояснив, що назвав "сміттям" не прихильників Трампа, а те, що вони говорять, усвідомлюючи потенційні політичні наслідки цього висловлювання.

На цьому тлі не можна не згадати заяву екскандидатки від демократів Гілларі Клінтон у 2016 році. Тоді політикиня стверджувала, що половину тих, хто підтримує Трампа, необхідно "віднести до нікчем" через їхні неналежні погляди.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Заблокуйте його. Байден висунув жорстку вимогу щодо Трампа
Байден
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Нищівний удар. Що відомо про таємне прохання Байдена до Нетаньягу
Байден
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна має вдарити по військах КНДР у разі вторгнення — Байден
Україна має вдарити по військах КНДР у разі вторгнення — Байден

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?