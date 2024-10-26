Нищівний удар. Що відомо про таємне прохання Байдена до Нетаньягу

Американський лідер Джо Байден під час нещодавніх телефонних перемовин з лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу закликав підготувати такий нищівний удар по Ірану, який би зміг стримати його від нових атак.
Головні тези:
- Ізраїль оголосив про удари у відповідь на безперервні атаки іранського режиму.
- Реакція команди Байдена: США не брали участь у операції Ізраїлю, однак підтримують самооборону країни від атак Ірану.
- Спікер Білого дому підтвердив, що Ізраїль попередив США про майбутні удари.
Байден намагається зупинити Іран
Згідно з даними журналістів, у Білому домі розраховують на те, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до 5 листопада.
Під час останніх переговорів з Нетаньягу американський лідер обговорив загальну ситуацію і "закликав прем'єр-міністра розробити відповідь, яка б стримувала подальші атаки на Ізраїль і водночас зменшувала ризик подальшої ескалації".
Пресслужба ЦАХАЛ офіційно оголосила про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Ключовими цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.
Як США коментують цю інформацію на офіційному рівні
Команда Джо Байдена продовжує стверджувати, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.
З заявою з цього приводу виступив спікер Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.
Окрім того, він закликав журналістів звернутися до уряду Ізраїлю за додатковою інформацією.
Неофіційно неназваний американський посадовець розповів, що Ізраїль заздалегідь попередив США про удари.
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