Нищівний удар. Що відомо про таємне прохання Байдена до Нетаньягу

Американський лідер Джо Байден під час нещодавніх телефонних перемовин з лідером Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу закликав підготувати такий нищівний удар по Ірану, який би зміг стримати його від нових атак.

Байден намагається зупинити Іран

Згідно з даними журналістів, у Білому домі розраховують на те, що Ізраїль завдасть удару у відповідь по Ірану до 5 листопада.

Під час останніх переговорів з Нетаньягу американський лідер обговорив загальну ситуацію і "закликав прем'єр-міністра розробити відповідь, яка б стримувала подальші атаки на Ізраїль і водночас зменшувала ризик подальшої ескалації".

І це наша мета. Це також мета Ізраїлю, як вони заявили сьогодні ввечері, якщо Іран вирішить відповісти, ми повністю готові знову захищатися від будь-якого нападу, — заявило ще одне анонімне джерело. Поширити

Пресслужба ЦАХАЛ офіційно оголосила про удари по Ірану у відповідь "на багатомісячні безперервні атаки іранського режиму". Ключовими цілями ізраїльських ударів стали військові об'єкти.

Як США коментують цю інформацію на офіційному рівні

Команда Джо Байдена продовжує стверджувати, що американська сторона не брала участь в операції Ізраїлю проти Ірану.

З заявою з цього приводу виступив спікер Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт.

Ми розуміємо, що Ізраїль завдає цілеспрямованих ударів по військових об'єктах в Ірані в порядку самооборони і у відповідь на атаку Ірану балістичними ракетами по Ізраїлю 1 жовтня, — наголосив речник. Поширити

Окрім того, він закликав журналістів звернутися до уряду Ізраїлю за додатковою інформацією.