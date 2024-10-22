Біля узбережжя регіону Джохор у Малайзії за останній рік утворилась найбільша у світі група танкерів тіньового флоту Росії, Ірану та Венесуели, які створюють загрозу масштабної екологічної катастрофи в цьому районі.

Що відомо про місце базування танкерів тіньового флоту РФ та Ірану поблизу Малайзії

За словами головного представника з питань енергетики Держдепу США Джеффрі Пайєтта, група з суден тіньового флоту Росії, Ірану та Венесуели є найбільшою такою групою у світі.

Ці судна перевозять нафту з Ірану, Венесуели та Росії до Китаю, Індії та інших країн.

Зокрема, іранська нафта, що прямує до Китаю, часто маскується під малазійську.

Відомо, що протягом останнього року вже сталось кілька небезпечних інцидентів, що змусило фахівців бити на сполох через загрозу масштабної екологічної катастрофи.

Тіньовий флот

Для морських держав Південно-Східної Азії важливо зважати на ризики, пов’язані з операціями цього тіньового флоту. Це старі судна, часто з сумнівною страховкою та незрозумілою історією безпеки, — наголошує Джеффрі Пайєтт. Поширити

Пайєтт зустрівся з владою та офіційними особами в Сінгапурі під час свого візиту, але не мав прямих переговорів з урядом Малайзії.

Прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив місцевим ЗМІ на початку цього року, що немає "жодних доказів" того, що судна, пов'язані з Іраном, здійснюють перевантаження нафти поблизу країни.

Що відомо про небезпеку тіньового флоту РФ з перевезення нафти

За інформацією журналістів видання Politico та групи журналістів-розслідувачів SourceMaterial, зафіксовано щонайменше 9 випадків розливу нафти через використання Росією танкерів так званого “тіньового флоту” для перевезення нафти в обхід західних санкцій.

Зазначається, що з 2021 року зафіксовано щонайменше 9 випадків розливу нафти суднами тіньового флоту РФ.

Журналісти проаналізували супутникові знімки неурядової організації SkyTruth і дані про судноплавство від компанії з аналізу ринку Lloyd's List та товарної платформи Kpler.

Розслідувачі виявили витоки нафти, пов’язані з "тіньовим флотом" РФ, у різних куточках світу — від Таїланду до В'єтнаму, Італії та Мексики.