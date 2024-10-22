У побережья региона Джохор в Малайзии за последний год образовалась крупнейшая в мире группа танкеров теневого флота России, Ирана и Венесуэлы, создающих угрозу масштабной экологической катастрофе в этом районе.
Главные тезисы
- Присутствие теневого флота РФ, Ирана и Венесуэлы у побережья Малайзии создает риск масштабной экологической катастрофы.
- Операции теневого флота связаны с использованием старых судов с неясной историей безопасности, что увеличивает риски разлива нефти.
- Журналисты зафиксировали не менее 9 случаев утечек нефти из-за теневого флота РФ, работающего для обхода санкций.
- Морским государствам Юго-Восточной Азии необходимо принимать меры для защиты от возможной экологической угрозы, вызванной теневым флотом.
- Инциденты с теневым флотом РФ и иранской нефтью подчеркивают опасность для окружающей среды и требуют внимания международного сообщества.
Что известно о месте базирования танкеров теневого флота РФ и Ирана вблизи Малайзии.
По словам главного представителя по вопросам энергетики Госдепа США Джеффри Пайетта, группа из судов теневого флота России, Ирана и Венесуэлы является самой большой группой в мире.
Эти суда перевозят нефть из Ирана, Венесуэлы и России в Китай, Индию и другие страны.
В частности, иранская нефть, направляющаяся в Китай, часто маскируется под малазийскую.
Известно, что в течение последнего года уже произошло несколько опасных инцидентов, что заставило специалистов бить тревогу из-за угрозы масштабной экологической катастрофы.
Пайетт встретился с властью и официальными лицами в Сингапуре во время своего визита, но не имел прямых переговоров с правительством Малайзии.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил местным СМИ в начале этого года, что нет "никаких доказательств" того, что суда, связанные с Ираном, осуществляют перегрузку нефти вблизи страны.
Что известно об опасности теневого флота РФ по перевозке нефти
По информации журналистов издания Politico и группы журналистов-расследователей SourceMaterial, зафиксировано по меньшей мере 9 случаев разлива нефти из-за использования Россией танкеров так называемого "теневого флота" для перевозки нефти в обход западных санкций.
Отмечается, что с 2021 года зафиксировано не менее 9 случаев разлива нефти судами теневого флота РФ.
Журналисты проанализировали спутниковые снимки неправительственной организации SkyTruth и данные о судоходстве от компании по анализу рынка Lloyd's List и товарной платформы Kpler.
Расследователи обнаружили истоки нефти, связанные с "теневым флотом" РФ, в разных уголках мира — от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики.
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