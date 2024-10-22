У побережья региона Джохор в Малайзии за последний год образовалась крупнейшая в мире группа танкеров теневого флота России, Ирана и Венесуэлы, создающих угрозу масштабной экологической катастрофе в этом районе.

Что известно о месте базирования танкеров теневого флота РФ и Ирана вблизи Малайзии.

По словам главного представителя по вопросам энергетики Госдепа США Джеффри Пайетта, группа из судов теневого флота России, Ирана и Венесуэлы является самой большой группой в мире.

Эти суда перевозят нефть из Ирана, Венесуэлы и России в Китай, Индию и другие страны.

В частности, иранская нефть, направляющаяся в Китай, часто маскируется под малазийскую.

Известно, что в течение последнего года уже произошло несколько опасных инцидентов, что заставило специалистов бить тревогу из-за угрозы масштабной экологической катастрофы.

Теневый флот

Для морских государств Юго-Восточной Азии важно учитывать риски, связанные с операциями этого теневого флота. Это старые суда, часто с сомнительной страховкой и непонятной историей безопасности, — отмечает Джеффри Пайетт. Поделиться

Пайетт встретился с властью и официальными лицами в Сингапуре во время своего визита, но не имел прямых переговоров с правительством Малайзии.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил местным СМИ в начале этого года, что нет "никаких доказательств" того, что суда, связанные с Ираном, осуществляют перегрузку нефти вблизи страны.

Что известно об опасности теневого флота РФ по перевозке нефти

По информации журналистов издания Politico и группы журналистов-расследователей SourceMaterial, зафиксировано по меньшей мере 9 случаев разлива нефти из-за использования Россией танкеров так называемого "теневого флота" для перевозки нефти в обход западных санкций.

Отмечается, что с 2021 года зафиксировано не менее 9 случаев разлива нефти судами теневого флота РФ.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки неправительственной организации SkyTruth и данные о судоходстве от компании по анализу рынка Lloyd's List и товарной платформы Kpler.

Расследователи обнаружили истоки нефти, связанные с "теневым флотом" РФ, в разных уголках мира — от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики.