Теневой флот РФ и Ирана провоцирует угрозу экологической катастрофы вблизи Малайзии
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Экономика
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Теневой флот РФ и Ирана провоцирует угрозу экологической катастрофы вблизи Малайзии

Танкер теневого флота РФ
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Источник:  Bloomberg

У побережья региона Джохор в Малайзии за последний год образовалась крупнейшая в мире группа танкеров теневого флота России, Ирана и Венесуэлы, создающих угрозу масштабной экологической катастрофе в этом районе.

Главные тезисы

  • Присутствие теневого флота РФ, Ирана и Венесуэлы у побережья Малайзии создает риск масштабной экологической катастрофы.
  • Операции теневого флота связаны с использованием старых судов с неясной историей безопасности, что увеличивает риски разлива нефти.
  • Журналисты зафиксировали не менее 9 случаев утечек нефти из-за теневого флота РФ, работающего для обхода санкций.
  • Морским государствам Юго-Восточной Азии необходимо принимать меры для защиты от возможной экологической угрозы, вызванной теневым флотом.
  • Инциденты с теневым флотом РФ и иранской нефтью подчеркивают опасность для окружающей среды и требуют внимания международного сообщества.

Что известно о месте базирования танкеров теневого флота РФ и Ирана вблизи Малайзии.

По словам главного представителя по вопросам энергетики Госдепа США Джеффри Пайетта, группа из судов теневого флота России, Ирана и Венесуэлы является самой большой группой в мире.

Эти суда перевозят нефть из Ирана, Венесуэлы и России в Китай, Индию и другие страны.

В частности, иранская нефть, направляющаяся в Китай, часто маскируется под малазийскую.

Известно, что в течение последнего года уже произошло несколько опасных инцидентов, что заставило специалистов бить тревогу из-за угрозы масштабной экологической катастрофы.

Теневой флот РФ, Ирана и Венесуэлы провоцирует экологическую катастрофу вблизи Малайзии.
Теневый флот

Для морских государств Юго-Восточной Азии важно учитывать риски, связанные с операциями этого теневого флота. Это старые суда, часто с сомнительной страховкой и непонятной историей безопасности, — отмечает Джеффри Пайетт.

Пайетт встретился с властью и официальными лицами в Сингапуре во время своего визита, но не имел прямых переговоров с правительством Малайзии.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил местным СМИ в начале этого года, что нет "никаких доказательств" того, что суда, связанные с Ираном, осуществляют перегрузку нефти вблизи страны.

Что известно об опасности теневого флота РФ по перевозке нефти

По информации журналистов издания Politico и группы журналистов-расследователей SourceMaterial, зафиксировано по меньшей мере 9 случаев разлива нефти из-за использования Россией танкеров так называемого "теневого флота" для перевозки нефти в обход западных санкций.

Отмечается, что с 2021 года зафиксировано не менее 9 случаев разлива нефти судами теневого флота РФ.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки неправительственной организации SkyTruth и данные о судоходстве от компании по анализу рынка Lloyd's List и товарной платформы Kpler.

Расследователи обнаружили истоки нефти, связанные с "теневым флотом" РФ, в разных уголках мира — от Таиланда до Вьетнама, Италии и Мексики.

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