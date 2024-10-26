Сокрушительный удар. Что известно о тайной просьбе Байдена к Нетаньяху

Американский лидер Джо Байден во время недавних телефонных переговоров с лидером Израиля Биньямином Нетаньяху призвал подготовить такой сокрушительный удар по Ирану, который смог бы сдержать его от новых атак.

Байден пытается остановить Иран

Согласно данным журналистов, в Белом доме рассчитывают на то, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану до 5 ноября.

Во время последних переговоров с Нетаньяху американский лидер обсудил общую ситуацию и "призвал премьер-министра разработать ответ, который сдерживал бы дальнейшие атаки на Израиль и одновременно уменьшал риск дальнейшей эскалации".

И это наша цель. Это также цель Израиля, как они заявили сегодня вечером, если Иран решит ответить, мы полностью готовы снова защищаться от любого нападения, — заявил еще один анонимный источник. Поделиться

Пресс-служба ЦАХАЛ официально объявила об ответных ударах по Ирану "на многомесячные непрерывные атаки иранского режима". Ключевыми целями израильских ударов стали военные объекты.

Как США комментируют эту информацию на официальном уровне

Команда Джо Байдена продолжает утверждать, что американская сторона не участвовала в операции Израиля против Ирана.

С заявлением по этому поводу выступил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

Мы понимаем, что Израиль наносит целенаправленные удары по военным объектам в Иране в порядке самообороны и в ответ на атаку Ирана баллистическими ракетами по Израилю 1 октября, — подчеркнул спикер. Поделиться

Кроме того, он призвал журналистов обратиться к правительству Израиля за дополнительной информацией.