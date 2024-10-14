ЕС ввел новые санкции против Ирана за поставку ракет РФ

Евросоюз ввел санкции за снабжение Ираном ракет России. В список вошли семь человек и такое же количество компаний, причастных к отправке ракет.

Что известно о санкциях ЕС против Ирана

Как отмечается, в санкционный список внесены лица и организации, ответственные за разработку и передачу России беспилотников, ракет и технологий, поддерживающих войну РФ против Украины, а также за снабжение этого оружия группировкам, угрожающим миру на Ближнем Востоке.

Среди подсанкционных организаций три иранские авиакомпании (Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air) и две фирмы, занимающиеся закупками. Они участвуют в поставке беспилотников и комплектующих в Россию через международные закупочные сети. Также под санкции попали две компании, производящие топливо для ракет.

Кроме того, ЕС ввел ограничения против заместителя министра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари, представителей Корпуса стражей исламской революции и руководителей оборонных предприятий "Иранская авиастроительная промышленность" (HESA) и "Организация аэрокосмической промышленности" (AIO).

Санкции включают:

замораживание активов

запрет на въезд в ЕС

запрещение предоставления финансовых или экономических ресурсов этим лицам и организациям.

Все больше стран вводят санкции против Ирана

Как уже упоминалось ранее, 10 сентября американские власти официально подтвердили факт поставки баллистических ракет России от Ирана.

По словам США, это указывает на дальнейшее углубление военных отношений между Москвой и Тегераном.

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель передал странам-членам предложение о санкциях за передачу Ираном баллистических ракет России.

Свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявили Великобритания и США.

Более того, 23 сентября глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Нью-Йорке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и во время встречи пытался давить на него по поставкам ракет России для войны против Украины.

По словам журналистов, Мишель заявил Пезешкиану, что отношения между Ираном и Европой находятся на самом низком уровне.