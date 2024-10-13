Иран передал России два спутника для запуска в космос — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

Иран передал России два спутника для запуска в космос — что известно

Иран передал России два спутника для запуска в космос — что известно
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Источник:  Reuters

Иран передает России два своих спутника, которые Москва должна запустить в космос.

Главные тезисы

  • Иран передал России два спутника Kowsar и Hodhod для запуска в космос.
  • Сотрудничество между Ираном и Россией вызывает беспокойство в США из-за возможного влияния на геополитическую обстановку.
  • Спутники предназначены для различных целей, включая получение изображений с высоким разрешением и спутниковую связь.
  • Иранские спутники могут использоваться для сельского хозяйства, мониторинга окружающей среды и следить за военными объектами в регионе Ближнего Востока.
  • Американский дипломат выразил обеспокоенность по поводу сотрудничества России с Ираном и Северной Кореей, подчеркивая необходимость действий союзников Киева.

Зачем РФ спутники в космосе

Как отмечает издание, иранские государственные СМИ заявляют, что Тегеран отправил в Россию два спутника собственного производства для их запуска на орбиту российским космическим аппаратом.

Один из спутников, Kowsar, предназначен для получения изображений с высоким разрешением и может использоваться в сельском хозяйстве, управлении природными ресурсами, мониторинге окружающей среды и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Другой спутник, Hodhod, разработан для спутниковой связи, в частности в отдаленных районах с ограниченным доступом к наземным сетям.

Ранее Россия уже запускала иранские спутники в 2022 году и феврале 2024 года, что вызвало беспокойство в США.

В Вашингтоне считают, что такое космическое сотрудничество может помочь России в войне против Украины и дать Ирану возможность следить за военными объектами в Израиле и Ближнем Востоке.

Россия потеряет возможность вести войну без поддержки своих приспешников

С заявлением по этому поводу глава Госдепа США выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

По словам дипломата, речь идет о "немедленных и взаимосвязанных" шагах, которые должны предпринять все союзники Киева.

Во-первых, мы должны ответить на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном, — подчеркнул Энтони Блинкен.

Он также обратил внимание на то, что Иран продолжает поставлять РФ свои ударные дроны, а также построил завод для их производства на российской территории.

Более того, недавно Тегеран передал Москве сотни баллистических ракет малой дальности.

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