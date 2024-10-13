Іран передав Росіі два супутники для запуску в космос — що відомо

Іран передає Росії два свої супутники, які Москва має запустити в космос.

Для чого РФ супутники в космосі

Як зазначає видання, іранські державні ЗМІ заявляють, що Тегеран відправив до Росії два супутники власного виробництва для їх запуску на орбіту російським космічним апаратом.

Один із супутників, Kowsar, призначений для отримання зображень з високою роздільною здатністю та може використовуватися в сільському господарстві, управлінні природними ресурсами, моніторингу довкілля та ліквідації наслідків стихійних лих.

Інший супутник, Hodhod, розроблений для супутникового зв'язку, зокрема у віддалених районах з обмеженим доступом до наземних мереж.

Раніше Росія вже запускала іранські супутники у 2022 році та лютому 2024 року, що викликало занепокоєння у США.

У Вашингтоні вважають, що таке космічне співробітництво може допомогти Росії у війні проти України та дати Ірану можливість стежити за військовими об’єктами в Ізраїлі та на Близькому Сході.

Росія втратить можливість вести війну без підтримки своїх поплічників

З заявою з цього приводу глава Держдепу США виступив під час засідання Ради Безпеки ООН.

За словами дипломата, йдеться про "негайні та взаємопов’язані" кроки, які повинні зробити усі союзники Києва.

По-перше, ми маємо відповісти на співпрацю Росії з Північною Кореєю та Іраном, яка зростає, — наголосив Ентоні Блінкен. Поширити

Він також звернув увагу на те, що Іран і далі постачає РФ свої ударні дрони, а також побудував завод для їхнього виробництва на російській території.