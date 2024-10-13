Іран передав Росіі два супутники для запуску в космос — що відомо

Іран передає Росії два свої супутники, які Москва має запустити в космос.
Головні тези:
- Іран передав два супутники до Росії для запуску на орбіту російським космічним апаратом.
- Супутники, Kowsar і Hodhod, призначені для отримання зображень з високою роздільною здатністю та супутникового зв'язку.
- Космічне співробітництво між Іраном і Росією викликає занепокоєння у США через можливість підтримки війни проти України та контролю над об’єктами в Ізраїлі.
- Глава Держдепу США закликає союзників Києва реагувати на співпрацю Росії з Іраном та Північною Кореєю.
- Іран і Росія продовжують обмінюватися військовою технікою, що викликає обурення з боку заходу.
Для чого РФ супутники в космосі
Як зазначає видання, іранські державні ЗМІ заявляють, що Тегеран відправив до Росії два супутники власного виробництва для їх запуску на орбіту російським космічним апаратом.
Один із супутників, Kowsar, призначений для отримання зображень з високою роздільною здатністю та може використовуватися в сільському господарстві, управлінні природними ресурсами, моніторингу довкілля та ліквідації наслідків стихійних лих.
Інший супутник, Hodhod, розроблений для супутникового зв'язку, зокрема у віддалених районах з обмеженим доступом до наземних мереж.
Раніше Росія вже запускала іранські супутники у 2022 році та лютому 2024 року, що викликало занепокоєння у США.
У Вашингтоні вважають, що таке космічне співробітництво може допомогти Росії у війні проти України та дати Ірану можливість стежити за військовими об’єктами в Ізраїлі та на Близькому Сході.
Росія втратить можливість вести війну без підтримки своїх поплічників
З заявою з цього приводу глава Держдепу США виступив під час засідання Ради Безпеки ООН.
За словами дипломата, йдеться про "негайні та взаємопов’язані" кроки, які повинні зробити усі союзники Києва.
Він також звернув увагу на те, що Іран і далі постачає РФ свої ударні дрони, а також побудував завод для їхнього виробництва на російській території.
Ба більше, нещодавно Тегеран передав Москві сотні балістичних ракет малої дальності.
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