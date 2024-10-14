ЄС ввів нові санкції проти Ірану за постачання ракет РФ

Євросоюз запровадив санкції за постачання Іраном ракет Росії. До переліку увійшли семеро людей та така ж кількість компаній, які причетні до відправки ракет.

Що відомо про санкції ЄС проти Ірану

Як зазначається, до санкційного списку внесено осіб та організації, відповідальних за розробку й передачу Росії безпілотників, ракет та технологій, які підтримують війну РФ проти України, а також за постачання цієї зброї угрупованням, що загрожують миру на Близькому Сході.

Серед підсанкційних організацій — три іранські авіакомпанії (Saha Airlines, Mahan Air та Iran Air) і дві фірми, що займаються закупівлями. Вони беруть участь у постачанні безпілотників і комплектуючих до Росії через міжнародні закупівельні мережі. Також під санкції потрапили дві компанії, що виробляють паливо для ракет.

Окрім цього, ЄС ввів обмеження проти заступника міністра оборони Ірану Сейєда Хамзе Галандарі, представників Корпусу вартових ісламської революції та керівників оборонних підприємств "Іранська авіабудівна промисловість" (HESA) та "Організація аерокосмічної промисловості" (AIO).

Санкції включають:

заморожування активів

заборону на в’їзд до ЄС

заборону надання фінансових або економічних ресурсів цим особам і організаціям.

Дедалі більше країн вводять санкції проти Ірану

Як уже згадувалося раніше, 10 вересня американська влада офіційно підтвердила факт постачання балістичних ракет Росії від Ірану.

За словами США, це вказує на подальше поглиблення військових відносин між Москвою та Тегераном.

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель передав країнам-членам пропозицію санкцій за передачу Іраном балістичних ракет Росії.

Свої пакети санкцій проти Ірану та Росії вже оголосили Велика Британія та США.

Ба більше, 23 вересня глава Євроради Шарль Мішель зустрівся у Нью-Йорку з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном й під час зустрічі намагався тиснути на нього щодо поставки ракет Росії для війни проти України.

За словами журналістів, Мішель заявив Пезешкіану, що відносини між Іраном і Європою перебувають на найнижчому рівні.