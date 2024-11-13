Блінкен розкрив план Байдена щодо України на наступні 2 місяці
Категорія
Політика
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Блінкен розкрив план Байдена щодо України на наступні 2 місяці

Блінкен
Джерело:  CNN

За словами очільника Держдепу США Ентоні Блінкена, команда президента Джо Байдена посилить підтримку України протягом наступних кількох місяців на тлі війни проти РФ.

Головні тези:

  • Байден має намір продовжувати зміцнювати безпеку України.
  • Розкрито плани Пентагону щодо виконання завдань для підвищення обороноздатності України в рамках НАТО.
  • Джо Байден також хоче переконати Трампа не ухвалювати негативних рішень щодо України.

Байден посилить підтримку України

З такою заявою шеф американської дипломатії виступив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За його словами, вступ КНДР у війну проти України на боці РФ отримає "рішучу відповідь".

Окрім того, вказано, що в штаб-квартирі Альянсу Блінкен та Рютте обговорили роботу, яку НАТО має виконати для зміцнення своєї оборонно-промислової бази.

Як зазначив держсекретар США, команда Байдена "продовжуватиме підтримувати все, що ми робимо для України".

Президент Байден має цілковитий намір використовувати кожен день, щоб продовжувати робити те, що ми робили останні чотири роки, а саме — зміцнювати цей Альянс.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Глава Держдепу США

Байден спробує переконати Трамп і Конгрес

Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі, — заявив нещодавно радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він не захотів відповідати, чи мовиться про якусь конкретну законодавчу пропозицію стосовно фінансування.

Салліван також наголосив: Джо Байден буде доводити, що США потрібні постійні ресурси для України навіть після закінчення його терміну.

Тому що загроза для України залишиться незалежно від того, що саме відбувається на полі бою або за столом переговорів, — наголосив радник президента США з нацбезпеки.

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