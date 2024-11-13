Блінкен розкрив план Байдена щодо України на наступні 2 місяці

За словами очільника Держдепу США Ентоні Блінкена, команда президента Джо Байдена посилить підтримку України протягом наступних кількох місяців на тлі війни проти РФ.
Головні тези:
- Байден має намір продовжувати зміцнювати безпеку України.
- Розкрито плани Пентагону щодо виконання завдань для підвищення обороноздатності України в рамках НАТО.
- Джо Байден також хоче переконати Трампа не ухвалювати негативних рішень щодо України.
Байден посилить підтримку України
З такою заявою шеф американської дипломатії виступив під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
За його словами, вступ КНДР у війну проти України на боці РФ отримає "рішучу відповідь".
Окрім того, вказано, що в штаб-квартирі Альянсу Блінкен та Рютте обговорили роботу, яку НАТО має виконати для зміцнення своєї оборонно-промислової бази.
Як зазначив держсекретар США, команда Байдена "продовжуватиме підтримувати все, що ми робимо для України".
Байден спробує переконати Трамп і Конгрес
Він не захотів відповідати, чи мовиться про якусь конкретну законодавчу пропозицію стосовно фінансування.
Салліван також наголосив: Джо Байден буде доводити, що США потрібні постійні ресурси для України навіть після закінчення його терміну.
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