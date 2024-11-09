Байден вирішив передати Україні сотні ракет
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Політика
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Байден вирішив передати Україні сотні ракет

Байден
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Джерело:  The Wall Street Journal

Згідно з даними американських журналістів, команда американського лідера Джо Байдена надасть Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем протиракетної оборони Patriot і систем протиповітряної оборони NASAMS.

Головні тези:

  • Постачання розраховані на задоволення потреб  України до кінця року.
  • Байден хоче зміцнити позицію України в можливих переговорах та забезпечити потужну оборону.
  • Президент США розглядає можливість передачі Києву додаткової військової допомоги. 

Що відомо про нову допомогу від США

Анонімні джерела стверджують, що ракети повинні прибути в Україну вже найближчими тижнями.

Білий дім розраховує на те, що ці постачання задовольнять потреби України в засобах ППО на грудень 2024 року.

Що важливо розуміти, до виборів офіційний Вашингтон планував доставити решту допомоги Україні до квітня.

Однак наразі команда президента США планує передати Києву якомога більше військової допомоги до січня. Джо Байден хоче, щоб у Києва була сильніша позиція у можливих переговорах, а також потужніша оборона.

Варто звернути увагу на те, що наразі залишаються невитраченими понад 7 мільярдів доларів США, виділених Пентагону для передання Україні зброї та боєприпасів зі своїх запасів, як і понад 2 мільярди доларів США, призначених для фінансування довгострокових контрактів на постачання обладнання Києву.

Байден ухвалив ще одне важливе рішення

8 листопада стало відомо, що очільник Білого дому скасував фактичну заборону на роботу американських військових підрядників в Україні для обслуговування та ремонту наданої для ЗСУ техніки.

Що важливо розуміти, це дасть можливість Пентагону надавати контракти американським компаніям для роботи в Україні.

Команда чинного очільника Білого дому розраховує на те, що це прискорить технічне обслуговування і ремонт систем озброєння, які використовують Сили оборони України.

Згідно з даними журналістів, американських підрядників в Україні буде від кількох десятків до кількох сотень.

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