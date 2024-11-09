Байден решил передать Украине сотни ракет

Согласно данным американских журналистов, команда американского лидера Джо Байдена предоставит Украине более 500 ракет-перехватчиков для противоракетной обороны Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS.

Что известно о новой помощи от США

Анонимные источники утверждают, что ракеты должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.

Белый дом рассчитывает на то, что эти поставки удовлетворят потребности Украины в средствах ПВО на декабрь 2024 года.

Что важно понимать, до выборов официальный Вашингтон планировал доставить остальную помощь Украине до апреля.

Однако команда президента США планирует передать Киеву как можно больше военной помощи до января. Джо Байден хочет, чтобы у Киева была более сильная позиция в возможных переговорах, а также более мощная оборона.

Следует обратить внимание на то, что в настоящее время остаются неизрасходованными более 7 миллиардов долларов США, выделенных Пентагону для передачи Украине оружия и боеприпасов из своих запасов, как и более 2 миллиардов долларов США, предназначенных для финансирования долгосрочных контрактов на поставку оборудования Киеву. Поделиться

Байден принял еще одно важное решение

8 ноября стало известно, что глава Белого дома отменил фактический запрет на работу американских военных подрядчиков в Украине по обслуживанию и ремонту предоставленной для ВСУ техники.

Что важно понимать, это позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы в Украине.

Команда действующего главы Белого дома рассчитывает, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружения, которые используют Силы обороны Украины. Поделиться

Согласно данным журналистов, американских подрядчиков в Украине будет от нескольких десятков до нескольких сотен.