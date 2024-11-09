Мы готовы. В Кремле намекнули на переговоры США и России

Команда российского диктатора Владимира Путина утверждает, что уже готова выслушать предложения нового главы Белого дома Дональда Трампа по поводу завершения войны РФ против Украины.

Москва заинтересовалась планами Трампа

С заявлением по этому поводу выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Кремль якобы "безусловно" готов выслушать предложения новоизбранного президента США.

Если с американской стороны пойдут какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном итоге это приведет к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы , несомненно, сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ... — заявил Сергей Рябков. Поделиться

Кроме того, представитель команды Владимира Путина добавил, что простого решения этой проблемы или этих проблем, "связанных с происходящим в Украине и вокруг нее", быть не может.

Что на самом деле задумал Трамп

Согласно данным журналистов, новый руководитель Белого дома рассматривает сразу несколько планов для завершения войны РФ против Украины.

К примеру, один из них предполагает временное прекращение огня вдоль нынешних линий боевых действий.

Также указано, что Украина сможет получить дальнейшие поставки оружия только при условии, что она вступит в мирные переговоры с Россией.

Несмотря на то, что администрации Владимира Зеленского такая идея не понравится, она также не сможет удовлетворить Кремль.

Для Путина это очень плохой сценарий. Путину не нужна территория. Ему нужна Украина, — заявила старшая научная сотрудница Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Станова. Поделиться

Она также озвучила прогноз, что лидер республиканцев никогда не предложит Путину, что он хочет получить в Украине.