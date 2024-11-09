Мы готовы. В Кремле намекнули на переговоры США и России

Команда российского диктатора Владимира Путина утверждает, что уже готова выслушать предложения нового главы Белого дома Дональда Трампа по поводу завершения войны РФ против Украины.
Главные тезисы
- Кремль заявил о готовности выслушать предложения администрации Трампа.
- Трамп рассматривает разные планы для завершения войны РФ против Украины.
- Прогнозируется, что Трамп не предложит Путину то, что тот хочет получить в Украине.
Москва заинтересовалась планами Трампа
С заявлением по этому поводу выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, Кремль якобы "безусловно" готов выслушать предложения новоизбранного президента США.
Кроме того, представитель команды Владимира Путина добавил, что простого решения этой проблемы или этих проблем, "связанных с происходящим в Украине и вокруг нее", быть не может.
Что на самом деле задумал Трамп
Согласно данным журналистов, новый руководитель Белого дома рассматривает сразу несколько планов для завершения войны РФ против Украины.
К примеру, один из них предполагает временное прекращение огня вдоль нынешних линий боевых действий.
Также указано, что Украина сможет получить дальнейшие поставки оружия только при условии, что она вступит в мирные переговоры с Россией.
Несмотря на то, что администрации Владимира Зеленского такая идея не понравится, она также не сможет удовлетворить Кремль.
Она также озвучила прогноз, что лидер республиканцев никогда не предложит Путину, что он хочет получить в Украине.
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