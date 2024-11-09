Мы готовы. В Кремле намекнули на переговоры США и России
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Мы готовы. В Кремле намекнули на переговоры США и России

Кремль
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Источник:  online.ua

Команда российского диктатора Владимира Путина утверждает, что уже готова выслушать предложения нового главы Белого дома Дональда Трампа по поводу завершения войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Кремль заявил о готовности выслушать предложения администрации Трампа.
  • Трамп рассматривает разные планы для завершения войны РФ против Украины.
  • Прогнозируется, что Трамп не предложит Путину то, что тот хочет получить в Украине.

Москва заинтересовалась планами Трампа

С заявлением по этому поводу выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Кремль якобы "безусловно" готов выслушать предложения новоизбранного президента США.

Если с американской стороны пойдут какие-то сигналы о том, что у них есть идеи, как двигаться дальше в плоскости урегулирования, а не в плоскости дальнейшей накачки киевского режима всеми видами помощи в ожидании, что в конечном итоге это приведет к тому же стратегическому поражению Москвы, то мы , несомненно, сделаем максимум для того, чтобы это проанализировать и выработать ответ... — заявил Сергей Рябков.

Кроме того, представитель команды Владимира Путина добавил, что простого решения этой проблемы или этих проблем, "связанных с происходящим в Украине и вокруг нее", быть не может.

Что на самом деле задумал Трамп

Согласно данным журналистов, новый руководитель Белого дома рассматривает сразу несколько планов для завершения войны РФ против Украины.

К примеру, один из них предполагает временное прекращение огня вдоль нынешних линий боевых действий.

Также указано, что Украина сможет получить дальнейшие поставки оружия только при условии, что она вступит в мирные переговоры с Россией.

Несмотря на то, что администрации Владимира Зеленского такая идея не понравится, она также не сможет удовлетворить Кремль.

Для Путина это очень плохой сценарий. Путину не нужна территория. Ему нужна Украина, — заявила старшая научная сотрудница Центра Карнеги Россия-Евразия Татьяна Станова.

Она также озвучила прогноз, что лидер республиканцев никогда не предложит Путину, что он хочет получить в Украине.

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