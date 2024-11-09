Ми готові. У Кремлі натякнули на переговори США і Росії
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Ми готові. У Кремлі натякнули на переговори США і Росії

Кремль
Джерело:  online.ua

Команда російського диктатора Володимира Путіна стверджує, що вже готова вислухати пропозиції нового очільника Білого дому Дональда Трампа щодо завершення війни РФ проти України.

Головні тези:

  • Кремль заявив про готовність вислухати пропозиції адміністрації Трампа.
  • Трамп розглядає різні плани для завершення війни РФ проти України.
  • Прогнозується, що Трамп не запропонує Путіну те, що той хоче отримати в Україні.

Москва зацікавилася планами Трампа

З заявою з цього приводу виступив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

За його словами, Кремль нібито "безумовно" готовий вислухати пропозиції новообраного президента США.

Якщо з американського боку підуть якісь сигнали про те, що у них є ідеї, як рухатися далі в площині врегулювання, а не в площині подальшого накачування київського режиму всіма видами допомоги в очікуванні, що зрештою це призведе до тієї самої стратегічної поразки Москви, то ми, безсумнівно, зробимо максимум для того, щоб це проаналізувати і виробити відповідь... — заявив Сергій Рябков.

Окрім того, представник команди Володимира Путіна додав, що простого розв'язання цієї проблеми або цих проблем, “пов'язаних із тим, що відбувається в Україні та навколо неї”, бути не може.

Що насправді замислив Трамп

Згідно з даними журналістів, наразі новий очільник Білого дому розглядає одразу декілька планів для завершення війни РФ проти України.

До прикладу, один з них передбачає тимчасове припинення вогню вздовж нинішніх ліній бойових дій.

Також вказано, що Україна зможе отримати подальші західні постачання зброї лише за умови, що вона вступить у мирні переговори з Росією.

Попри те, що адміністрації Володимира Зеленського така ідея точно не сподобається, вона також не зможе вдовольнити Кремль.

Для Путіна це дуже поганий сценарій. Путіну не потрібна територія. Йому потрібна Україна, — заявила старша наукова співробітниця Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

Вона також озвучила прогноз, що лідер республіканців ніколи не запропонує Путіну те, що він хоче отримати в Україні.

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