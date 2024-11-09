Ми готові. У Кремлі натякнули на переговори США і Росії

Команда російського диктатора Володимира Путіна стверджує, що вже готова вислухати пропозиції нового очільника Білого дому Дональда Трампа щодо завершення війни РФ проти України.
Головні тези:
- Кремль заявив про готовність вислухати пропозиції адміністрації Трампа.
- Трамп розглядає різні плани для завершення війни РФ проти України.
- Прогнозується, що Трамп не запропонує Путіну те, що той хоче отримати в Україні.
Москва зацікавилася планами Трампа
З заявою з цього приводу виступив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.
За його словами, Кремль нібито "безумовно" готовий вислухати пропозиції новообраного президента США.
Окрім того, представник команди Володимира Путіна додав, що простого розв'язання цієї проблеми або цих проблем, “пов'язаних із тим, що відбувається в Україні та навколо неї”, бути не може.
Що насправді замислив Трамп
Згідно з даними журналістів, наразі новий очільник Білого дому розглядає одразу декілька планів для завершення війни РФ проти України.
До прикладу, один з них передбачає тимчасове припинення вогню вздовж нинішніх ліній бойових дій.
Також вказано, що Україна зможе отримати подальші західні постачання зброї лише за умови, що вона вступить у мирні переговори з Росією.
Попри те, що адміністрації Володимира Зеленського така ідея точно не сподобається, вона також не зможе вдовольнити Кремль.
Вона також озвучила прогноз, що лідер республіканців ніколи не запропонує Путіну те, що він хоче отримати в Україні.
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