Байден спробує реалізувати свій новий план щодо України

У чинного президента США Джо Байдена залишилося два місяці у Білому домі. За цей час він планує переконати Конгрес, а також Дональда Трампа зберегти підтримку для України.
Головні тези:
- Стратегія президента США полягає в посиленні позиції України на міжнародній арені.
- Плани включають використання всіх виділених Конгресом ресурсів на військову підтримку України.
- Байден прагне переконати Трампа та інші керівні органи США у важливості підтримки Києва.
Байден стурбований можливою зміною політики США щодо України
З заявою з цього приводу виступив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.
За словами останнього, стратегія чинного очільника Білого дому в останні дні залишається такою ж, як і протягом останніх двох з половиною років.
Насамперед йдеться про те, щоб посилити позицію України безпосередньо на фронті, щоб вона, зрештою, зайняла якомога сильнішу позицію за столом переговорів.
Як зазначив Джейк Салліван, команда Джо Байдена до завершення свого терміну робитиме все можливе, що використати всі виділені Конгресом ресурси на військову підтримку України.
Байден спробує переконати Трамп і Конгрес
Попри це, він не захотів говорити, чи мовиться про якусь конкретну законодавчу пропозицію стосовно фінансування.
За його словами, Джо Байден буде доводити, що США потрібні постійні ресурси для України навіть після закінчення його терміну.
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