Байден спробує реалізувати свій новий план щодо України

У чинного президента США Джо Байдена залишилося два місяці у Білому домі. За цей час він планує переконати Конгрес, а також Дональда Трампа зберегти підтримку для України.

Байден стурбований можливою зміною політики США щодо України

З заявою з цього приводу виступив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

За словами останнього, стратегія чинного очільника Білого дому в останні дні залишається такою ж, як і протягом останніх двох з половиною років.

Насамперед йдеться про те, щоб посилити позицію України безпосередньо на фронті, щоб вона, зрештою, зайняла якомога сильнішу позицію за столом переговорів.

Як зазначив Джейк Салліван, команда Джо Байдена до завершення свого терміну робитиме все можливе, що використати всі виділені Конгресом ресурси на військову підтримку України.

Байден спробує переконати Трамп і Конгрес

І, звичайно, президент Байден матиме можливість протягом наступних 70 днів довести Конгресу і новій адміністрації, що Сполучені Штати не повинні відходити від України, що відхід від України означає ще більшу нестабільність в Європі. Джейк Салліван Радник президента США з національної безпеки

Попри це, він не захотів говорити, чи мовиться про якусь конкретну законодавчу пропозицію стосовно фінансування.

За його словами, Джо Байден буде доводити, що США потрібні постійні ресурси для України навіть після закінчення його терміну.