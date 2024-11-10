Байден попытается реализовать свой новый план касательно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Байден попытается реализовать свой новый план касательно Украины

Байден
Читати українською
Источник:  CBS News

У действующего президента США Джо Байдена осталось два месяца в Белом доме. За это время он намерен убедить Конгресс, а также Дональда Трампа сохранить поддержку для Украины.

Главные тезисы

  • Стратегия президента США сзаключается в усилении позиции Украины на международной арене.
  • Планы включают использование всех выделенных Конгрессом ресурсов на военную поддержку Украины.
  • Байден стремится убедить Трампа и другие руководящие органы США в важности поддержки Киева.

Байден обеспокоен возможным изменением политики США в отношении Украины

С заявлением по этому поводу выступил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам последнего, стратегия действующего главы Белого дома в последние дни остается такой же, как и в последние два с половиной года.

Прежде всего, речь идет о том, чтобы усилить позицию Украины непосредственно на фронте, чтобы она, в конце концов, заняла сильную позицию за столом переговоров.

Как отметил Джейк Салливан, команда Джо Байдена до истечения своего срока будет делать все возможное, чтобы использовать все выделенные Конгрессом ресурсы на военную поддержку Украины.

Байден попытается убедить Трамп и Конгресс

И, конечно, у президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе.

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник президента США по национальной безопасности

Несмотря на это, он не захотел говорить, идет ли речь о каком-либо конкретном законодательном предложении по финансированию.

По его словам, Джо Байден будет доказывать, что США нужны постоянные ресурсы для Украины даже после истечения его срока.

Потому что угроза для Украины останется независимо от того, что происходит на поле боя или за столом переговоров, — подчеркнул советник президента США по нацбезопасности.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Байден назвал часть американцев "мусором" — вспыхнул скандал
Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден отменил еще один запрет касательно Украины после победы Трампа
Байден
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Байден решил передать Украине сотни ракет
Байден

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?