Байден попытается реализовать свой новый план касательно Украины

У действующего президента США Джо Байдена осталось два месяца в Белом доме. За это время он намерен убедить Конгресс, а также Дональда Трампа сохранить поддержку для Украины.

Байден обеспокоен возможным изменением политики США в отношении Украины

С заявлением по этому поводу выступил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам последнего, стратегия действующего главы Белого дома в последние дни остается такой же, как и в последние два с половиной года.

Прежде всего, речь идет о том, чтобы усилить позицию Украины непосредственно на фронте, чтобы она, в конце концов, заняла сильную позицию за столом переговоров.

Как отметил Джейк Салливан, команда Джо Байдена до истечения своего срока будет делать все возможное, чтобы использовать все выделенные Конгрессом ресурсы на военную поддержку Украины.

Байден попытается убедить Трамп и Конгресс

И, конечно, у президента Байдена будет возможность в течение следующих 70 дней доказать Конгрессу и новой администрации, что Соединенные Штаты не должны отходить от Украины, что уход от Украины означает еще большую нестабильность в Европе. Джейк Салливан Советник президента США по национальной безопасности

Несмотря на это, он не захотел говорить, идет ли речь о каком-либо конкретном законодательном предложении по финансированию.

По его словам, Джо Байден будет доказывать, что США нужны постоянные ресурсы для Украины даже после истечения его срока.