Байден попытается реализовать свой новый план касательно Украины

У действующего президента США Джо Байдена осталось два месяца в Белом доме. За это время он намерен убедить Конгресс, а также Дональда Трампа сохранить поддержку для Украины.
Главные тезисы
- Стратегия президента США сзаключается в усилении позиции Украины на международной арене.
- Планы включают использование всех выделенных Конгрессом ресурсов на военную поддержку Украины.
- Байден стремится убедить Трампа и другие руководящие органы США в важности поддержки Киева.
Байден обеспокоен возможным изменением политики США в отношении Украины
С заявлением по этому поводу выступил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
По словам последнего, стратегия действующего главы Белого дома в последние дни остается такой же, как и в последние два с половиной года.
Прежде всего, речь идет о том, чтобы усилить позицию Украины непосредственно на фронте, чтобы она, в конце концов, заняла сильную позицию за столом переговоров.
Как отметил Джейк Салливан, команда Джо Байдена до истечения своего срока будет делать все возможное, чтобы использовать все выделенные Конгрессом ресурсы на военную поддержку Украины.
Байден попытается убедить Трамп и Конгресс
Несмотря на это, он не захотел говорить, идет ли речь о каком-либо конкретном законодательном предложении по финансированию.
По его словам, Джо Байден будет доказывать, что США нужны постоянные ресурсы для Украины даже после истечения его срока.
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