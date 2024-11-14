Байден обсудит с Си Цзиньпином привлечение войск КНДР в войну РФ против Украины

Президент США Джо Байден обсудит с лидером Китая Си Цзиньпин ряд важных вопросов во время встречи на полях саммита АТЭС в Перу 16 ноября. Среди основных тем – поддержка Пекином России в войне против Украины и развертывание войск КНДР.

Какие вопросы Байден обсудит с Си Цзиньпином

Как сообщили в Белом доме, встреча лидеров США и Китая состоится на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме.

Эта встреча станет третьей с момента вступления Байдена в должность президента — предварительные переговоры проводились на Бали в 2022 году во время саммита G20 и в Вудсайде на саммите АТЭС в 2023 году.

Байден намерен использовать эту встречу для обсуждения вопросов, где позиции США и Китая расходятся с акцентом на то, как избежать конфликтов в будущем.

Президент выразит глубокую обеспокоенность поддержкой Китаем войны России против Украины и развертыванием более 10 000 военных КНДР в России, уже участвующих в боевых действиях вместе с российскими войсками, — отметили в Белом доме. Поделиться

Какие еще темы будут обсуждены между Байденом и Си Цзиньпином

В администрации Байдена сообщили, что планируют поднять следующие вопросы: