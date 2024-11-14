Байден обсудит с Си Цзиньпином привлечение войск КНДР в войну РФ против Украины

Президент США Джо Байден обсудит с лидером Китая Си Цзиньпин ряд важных вопросов во время встречи на полях саммита АТЭС в Перу 16 ноября. Среди основных тем – поддержка Пекином России в войне против Украины и развертывание войск КНДР.
Главные тезисы
- В рамках встречи на саммите АТЭС Байден и Цзиньпин обсудят поддержку России в войне против Украины и развертывание более 10 000 военных КНДР в России.
- Главными темами являются неприемлемость кибератак на критическую инфраструктуру США, мир в Тайваньском проливе и военная активность Китая вокруг Тайваня.
- Администрация Байдена планирует обсуждение нерыночных экономических практик Китая, поддержку каналов связи между военными США и Китая и борьбу с наркотрафиком.
- Обсуждение также будет включать в себя темы развития искусственного интеллекта и агрессивного поведения Китая в Южно-Китайском море.
Какие вопросы Байден обсудит с Си Цзиньпином
Как сообщили в Белом доме, встреча лидеров США и Китая состоится на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме.
Эта встреча станет третьей с момента вступления Байдена в должность президента — предварительные переговоры проводились на Бали в 2022 году во время саммита G20 и в Вудсайде на саммите АТЭС в 2023 году.
Байден намерен использовать эту встречу для обсуждения вопросов, где позиции США и Китая расходятся с акцентом на то, как избежать конфликтов в будущем.
Какие еще темы будут обсуждены между Байденом и Си Цзиньпином
В администрации Байдена сообщили, что планируют поднять следующие вопросы:
"неприемлемость" кибератак на критическую инфраструктуру США,
необходимость мира и стабильности в Тайванском проливе и обеспокоенность военной активностью Китая вокруг Тайваня,
действия Китая в Южно-Китайском море, включая агрессивное поведение китайской береговой охраны в отношении других стран,
беспокойство "несправедливой торговой политикой Китая и нерыночными экономическими практиками", создающих неравные условия для американских рабочих,
важность поддержки каналов связи между военными США и Китая, особенно в периоды обострения напряжения,
усиление совместных действий для борьбы с наркотрафиком,
обсуждение вопросов развития искусственного интеллекта и другие важные темы.
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