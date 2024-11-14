Байден обговорить з Сі Цзіньпіном залучення військ КНДР у війну РФ проти України

Президент США Джо Байден обговорить з лідером Китаю Сі Цзіньпіном ряд важливих питань під час зустрічі на полях саміту АТЕС у Перу 16 листопада. Серед основних тем — підтримка Пекіном Росії у війні проти України та розгортання військ КНДР.

Які питання Байден обговорить з Сі Цзіньпіном

Як повідомили в Білому домі, зустріч лідерів США та Китаю відбудеться на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Лімі.

Ця зустріч стане третьою з моменту вступу Байдена на посаду президента — попередні переговори проводилися на Балі у 2022 році під час саміту G20 та у Вудсайді на саміті АТЕС у 2023 році.

Байден має намір використати цю зустріч для обговорення питань, де позиції США і Китаю розходяться, з акцентом на те, як уникнути конфліктів у майбутньому.

Президент висловить глибоку стурбованість підтримкою Китаєм війни Росії проти України та розгортанням більш як 10 000 військових КНДР у Росії, які вже беруть участь у бойових діях разом із російськими військами, — зазначили в Білому домі. Поширити

Які ще теми будуть обговорені між Байденом і Сі Цзіньпіном

В адміністрації Байдена повідомили, що планують порушити наступні питання: