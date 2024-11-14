Байден обговорить з Сі Цзіньпіном залучення військ КНДР у війну РФ проти України
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Байден обговорить з Сі Цзіньпіном залучення військ КНДР у війну РФ проти України

The White House
Байден обговорить з Сі Цзіньпіном залучення військ КНДР у війну РФ проти України
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Президент США Джо Байден обговорить з лідером Китаю Сі Цзіньпіном ряд важливих питань під час зустрічі на полях саміту АТЕС у Перу 16 листопада. Серед основних тем — підтримка Пекіном Росії у війні проти України та розгортання військ КНДР.

Головні тези:

  • У рамках зустрічі на саміті АТЕС Байден та Цзіньпін обговорять підтримку Росії у війні проти України та розгортання понад 10 000 військових КНДР у Росії.
  • Головними темами є неприйнятність кібератак на критичну інфраструктуру США, мир у Тайванській протоці та військова активність Китаю навколо Тайваню.
  • Адміністрація Байдена планує обговорення неринкових економічних практик Китаю, підтримки каналів зв'язку між військовими США і Китаю та боротьби з наркотрафіком.
  • Обговорення також включатиме теми розвитку штучного інтелекту та агресивної поведінки Китаю у Південно-Китайському морі.

Які питання Байден обговорить з Сі Цзіньпіном

Як повідомили в Білому домі, зустріч лідерів США та Китаю відбудеться на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Лімі.

Ця зустріч стане третьою з моменту вступу Байдена на посаду президента — попередні переговори проводилися на Балі у 2022 році під час саміту G20 та у Вудсайді на саміті АТЕС у 2023 році.

Байден має намір використати цю зустріч для обговорення питань, де позиції США і Китаю розходяться, з акцентом на те, як уникнути конфліктів у майбутньому.

Президент висловить глибоку стурбованість підтримкою Китаєм війни Росії проти України та розгортанням більш як 10 000 військових КНДР у Росії, які вже беруть участь у бойових діях разом із російськими військами, — зазначили в Білому домі.

Які ще теми будуть обговорені між Байденом і Сі Цзіньпіном

В адміністрації Байдена повідомили, що планують порушити наступні питання:

  • "неприйнятність" кібератак на критичну інфраструктуру США,

  • необхідність миру та стабільності в Тайванській протоці та занепокоєння військовою активністю Китаю навколо Тайваню,

  • дії Китаю у Південно-Китайському морі, включно з агресивною поведінкою китайської берегової охорони щодо інших країн,

  • занепокоєння "несправедливою торговельною політикою Китаю та неринковими економічними практиками", що створюють нерівні умови для американських робітників,

  • важливість підтримки каналів зв'язку між військовими США і Китаю, особливо в періоди загострення напруги,

  • посилення спільних дій для боротьби з наркотрафіком,

  • обговорення питань розвитку штучного інтелекту та інші важливі теми.

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