Байден обговорить з Сі Цзіньпіном залучення військ КНДР у війну РФ проти України

Президент США Джо Байден обговорить з лідером Китаю Сі Цзіньпіном ряд важливих питань під час зустрічі на полях саміту АТЕС у Перу 16 листопада. Серед основних тем — підтримка Пекіном Росії у війні проти України та розгортання військ КНДР.
Головні тези:
- У рамках зустрічі на саміті АТЕС Байден та Цзіньпін обговорять підтримку Росії у війні проти України та розгортання понад 10 000 військових КНДР у Росії.
- Головними темами є неприйнятність кібератак на критичну інфраструктуру США, мир у Тайванській протоці та військова активність Китаю навколо Тайваню.
- Адміністрація Байдена планує обговорення неринкових економічних практик Китаю, підтримки каналів зв'язку між військовими США і Китаю та боротьби з наркотрафіком.
- Обговорення також включатиме теми розвитку штучного інтелекту та агресивної поведінки Китаю у Південно-Китайському морі.
Які питання Байден обговорить з Сі Цзіньпіном
Як повідомили в Білому домі, зустріч лідерів США та Китаю відбудеться на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Лімі.
Ця зустріч стане третьою з моменту вступу Байдена на посаду президента — попередні переговори проводилися на Балі у 2022 році під час саміту G20 та у Вудсайді на саміті АТЕС у 2023 році.
Байден має намір використати цю зустріч для обговорення питань, де позиції США і Китаю розходяться, з акцентом на те, як уникнути конфліктів у майбутньому.
Які ще теми будуть обговорені між Байденом і Сі Цзіньпіном
В адміністрації Байдена повідомили, що планують порушити наступні питання:
"неприйнятність" кібератак на критичну інфраструктуру США,
необхідність миру та стабільності в Тайванській протоці та занепокоєння військовою активністю Китаю навколо Тайваню,
дії Китаю у Південно-Китайському морі, включно з агресивною поведінкою китайської берегової охорони щодо інших країн,
занепокоєння "несправедливою торговельною політикою Китаю та неринковими економічними практиками", що створюють нерівні умови для американських робітників,
важливість підтримки каналів зв'язку між військовими США і Китаю, особливо в періоди загострення напруги,
посилення спільних дій для боротьби з наркотрафіком,
обговорення питань розвитку штучного інтелекту та інші важливі теми.
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