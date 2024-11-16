В России жалуются на атаку десятков беспилотников

Утром 16 ноября Министерство обороны России заявило о якобы атаке украинских беспилотников, атаковавших территории Федерации и оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Заявлено, что были уничтожены 34 украинских БПЛА.
- Российские дроны атаковали Киев и Запорожье, под удар врага попали жилищная инфраструктура и торговые помещения.
- Согласно последним данным, из гражданских никто не пострадал.
Россия снова оказалась под ударом дронов
Как утверждает вражеское оборонное ведомство, дежурными средствами ПВО, мол, было уничтожено 34 украинских БПЛА.
20 БпЛА якобы было уничтожено над территорией Курской области;
11 дронов — над территорией Брянской области;
по одному БПЛА сбит над территориями оккупированного Крыма, Белгородской и Калужской областей.
С заявлением по этому поводу выступил губернатор Калужской области.
Россияне атаковали Киев и Запорожье дронами
Ночью в украинской столице под удар врага попала жилая инфраструктура из-за атаки российских дронов.
Местные власти сообщают, что из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме произошло повреждение балконов и окон.
Утром российские оккупанты совершили атаку на Запорожье и Запорожский район беспилотниками, повредили объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он также подтвердил, что никто не пострадал.
Глава ОВА отметил, что взрывной волной изуродованы торговые помещения и дорожное покрытие.
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