В России жалуются на атаку десятков беспилотников

Сегодня утром на окраине г. Людиново произошел взрыв БПЛА. По предварительной информации, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа, — заявил ставленник Кремля.