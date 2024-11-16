В России жалуются на атаку десятков беспилотников
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В России жалуются на атаку десятков беспилотников

пожар
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 16 ноября Министерство обороны России заявило о якобы атаке украинских беспилотников, атаковавших территории Федерации и оккупированного Крыма.

Главные тезисы

  • Заявлено, что были уничтожены 34 украинских БПЛА.
  • Российские дроны атаковали Киев и Запорожье, под удар врага попали жилищная инфраструктура и торговые помещения.
  • Согласно последним данным, из гражданских никто не пострадал.

Россия снова оказалась под ударом дронов

Как утверждает вражеское оборонное ведомство, дежурными средствами ПВО, мол, было уничтожено 34 украинских БПЛА.

  • 20 БпЛА якобы было уничтожено над территорией Курской области;

  • 11 дронов — над территорией Брянской области;

  • по одному БПЛА сбит над территориями оккупированного Крыма, Белгородской и Калужской областей.

С заявлением по этому поводу выступил губернатор Калужской области.

Сегодня утром на окраине г. Людиново произошел взрыв БПЛА. По предварительной информации, в результате были повреждены стеклопакеты в нескольких жилых домах и несколько автотранспортных средств, жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа, — заявил ставленник Кремля.

Россияне атаковали Киев и Запорожье дронами

Ночью в украинской столице под удар врага попала жилая инфраструктура из-за атаки российских дронов.

В результате воздушной атаки дронов Вооруженных сил РФ в Оболонском районе столицы зафиксировано повреждение жилищной инфраструктуры.

Местные власти сообщают, что из-за падения обломков в многоэтажном жилом доме произошло повреждение балконов и окон.

Фото: скриншот

Утром российские оккупанты совершили атаку на Запорожье и Запорожский район беспилотниками, повредили объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. Он также подтвердил, что никто не пострадал.

Глава ОВА отметил, что взрывной волной изуродованы торговые помещения и дорожное покрытие.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина выделит рекордную сумму на производство оружия в 2025 году
танк
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
У Байдена хотят подать запрос в Конгресс о новой помощи Украине
The White House
У Байдена хотят подать запрос в Конгресс о новой помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У ГУР показали эффектное видео боевой работы операторов дронов
ГУР

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?