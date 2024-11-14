Силы ПВО сбили 21 "шахед" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 14 ноября российские оккупанты атаковали Украину 59 БпЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа. Противовоздушной обороне удалось сбить 21 дрон.
Главные тезисы
- Российские оккупанты атаковали украинские территории 59 беспилотными летательными аппаратами, из которых сбит 21 дрон "шахед".
- Враг запускал дроны из районов русского Курска, при этом еще 38 вражеских дронов были локационно потеряны.
- В Киевской области обнаружили боевую часть ракеты Х-101 класса "воздух — земля", которая безопасно обезврежена специалистами ГСЧС.
Что известно об очередной атаке РФ на Украину
Как отмечают военные, враг запускал беспилотники из районов российского Курска.
По состоянию на 08:30, как и упоминалось выше, подтверждено избиение 21 беспилотника в пределах Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областей.
Еще 38 вражеских дронов были локационно потеряны.
В Киевской области обнаружили и обезвредили боевую часть российской ракеты
В Киевской области была обнаружена боевая часть стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух — земля".
В ГСЧС уточнили, что эта боевая часть ракеты была обнаружена в поле в Броварском районе.
На место происшествия прибыли саперы Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Также в ГСЧС добавили, что после осмотра находки специалистами, ее "безопасно изъяли и доставили на специальную площадку для уничтожения".
Кроме того, в Службе показали кадры с данной крылатой ракетой Х-101, найденной 13 ноября в Киевской области.
В ГСЧС обратились к гражданам с призывом, в случае обнаружения подозрительного предмета — не приближаться к нему. В таких случаях следует немедленно сообщать об этом по номеру "101".
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