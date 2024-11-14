Силы ПВО сбили 21 "шахед" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 14 ноября российские оккупанты атаковали Украину 59 БпЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа. Противовоздушной обороне удалось сбить 21 дрон.

Что известно об очередной атаке РФ на Украину

Как отмечают военные, враг запускал беспилотники из районов российского Курска.

По состоянию на 08:30, как и упоминалось выше, подтверждено избиение 21 беспилотника в пределах Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областей.

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Еще 38 вражеских дронов были локационно потеряны.

В Киевской области обнаружили и обезвредили боевую часть российской ракеты

В Киевской области была обнаружена боевая часть стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух — земля".

В ГСЧС уточнили, что эта боевая часть ракеты была обнаружена в поле в Броварском районе.

На место происшествия прибыли саперы Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Также в ГСЧС добавили, что после осмотра находки специалистами, ее "безопасно изъяли и доставили на специальную площадку для уничтожения".

Фото — dsns.gov.ua

Кроме того, в Службе показали кадры с данной крылатой ракетой Х-101, найденной 13 ноября в Киевской области.