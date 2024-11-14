Силы ПВО сбили 21 "шахед" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 21 "шахед" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 21 "шахед" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 14 ноября российские оккупанты атаковали Украину 59 БпЛА типа Shahed и дронами неустановленного типа. Противовоздушной обороне удалось сбить 21 дрон.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты атаковали украинские территории 59 беспилотными летательными аппаратами, из которых сбит 21 дрон "шахед".
  • Враг запускал дроны из районов русского Курска, при этом еще 38 вражеских дронов были локационно потеряны.
  • В Киевской области обнаружили боевую часть ракеты Х-101 класса "воздух — земля", которая безопасно обезврежена специалистами ГСЧС.

Что известно об очередной атаке РФ на Украину

Как отмечают военные, враг запускал беспилотники из районов российского Курска.

По состоянию на 08:30, как и упоминалось выше, подтверждено избиение 21 беспилотника в пределах Сумской, Харьковской, Полтавской и Киевской областей.

t.me/kpszsu

Еще 38 вражеских дронов были локационно потеряны.

В Киевской области обнаружили и обезвредили боевую часть российской ракеты

В Киевской области была обнаружена боевая часть стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух — земля".

В ГСЧС уточнили, что эта боевая часть ракеты была обнаружена в поле в Броварском районе.

На место происшествия прибыли саперы Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Также в ГСЧС добавили, что после осмотра находки специалистами, ее "безопасно изъяли и доставили на специальную площадку для уничтожения".

Фото — dsns.gov.ua

Кроме того, в Службе показали кадры с данной крылатой ракетой Х-101, найденной 13 ноября в Киевской области.

В ГСЧС обратились к гражданам с призывом, в случае обнаружения подозрительного предмета — не приближаться к нему. В таких случаях следует немедленно сообщать об этом по номеру "101".

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