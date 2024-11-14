Сили ППО збили 21 "шахед" під час атаки РФ на Україну

Що відомо про чергову атаку РФ на Україну

Як зазначають військові, ворог запускав безпілотники із районів російського Курська.

Станом на 08:30, як й згадувалось вище, підтверджено збиття 21-го безпілотника в межах Сумської, Харківської, Полтавської та Київської областей.

t.me/kpszsu

Ще 38 ворожих дронів були локаційно втрачено.

На Київщині виявили й знешкодили бойову частину російської ракети

У Київській області виявили бойову частину стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря — земля".

У ДСНС уточнили, що ця бойова частина ракети була виявлена у полі в Броварському районі.

На місце події прибули сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України. Також у ДСНС додали, що після огляду знахідки фахівцями, її "безпечно вилучили її та доставили на спеціальний майданчик для знищення".

Фото — dsns.gov.ua

Крім того, у Службі показали кадри із даною крилатою ракетою Х-101, яка була знайдена 13 листопада у Київській області.