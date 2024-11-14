Сили ППО збили 21 "шахед" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 14 листопада російські окупанти атакували України 59 БпЛА типу Shahed й дронами невстановленого типу. Протиповітряній обороні наразі вдалось збити 21 дрон.
Головні тези:
- Російські окупанти атакували українські території 59 безпілотними літальними апаратами, з яких збито 21 дрон “шахед”.
- Ворог запускав дрони із районів російського Курська, при цьому ще 38 ворожих дронів було локаційно втрачено.
- У Київській області виявили бойову частину ракети Х-101 класу “повітря — земля”, яку безпечно знешкоджено спеціалістами ДСНС.
Що відомо про чергову атаку РФ на Україну
Як зазначають військові, ворог запускав безпілотники із районів російського Курська.
Станом на 08:30, як й згадувалось вище, підтверджено збиття 21-го безпілотника в межах Сумської, Харківської, Полтавської та Київської областей.
Ще 38 ворожих дронів були локаційно втрачено.
На Київщині виявили й знешкодили бойову частину російської ракети
У Київській області виявили бойову частину стратегічної крилатої ракети Х-101 класу "повітря — земля".
У ДСНС уточнили, що ця бойова частина ракети була виявлена у полі в Броварському районі.
На місце події прибули сапери Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України. Також у ДСНС додали, що після огляду знахідки фахівцями, її "безпечно вилучили її та доставили на спеціальний майданчик для знищення".
Крім того, у Службі показали кадри із даною крилатою ракетою Х-101, яка була знайдена 13 листопада у Київській області.
У ДСНС звернулися до громадян із закликом, у разі виявлення підозрілого предмета — не наближатися до нього. У таких випадках потрібно негайно повідомляти про це за номером "101".
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