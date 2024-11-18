Сили ППО збили 8 "шахедів" під час нової атаки РФ на Україну

У ніч на 18 листопада російські війська атакували Україну балістикою та 11 безпілотниками. Сили ППО збили 8 БпЛА.
Головні тези:
- Російські війська влаштували масовану атаку на Україну балістикою та безпілотниками.
- Сили Протиповітряної оборони збили 8 безпілотників типу Shahed в різних областях України.
- Внаслідок атаки РФ на Україну є збиття 144 повітряних цілей, включаючи гіперзвукові ракети та керовані авіаційні ракети.
- Протягом ночі діяли всі наявні сили та засоби протиповітряної оборони для захисту території України.
- Це восьма масована атака на енергетичні підприємства України в цьому році, що призвело до численних жертв та руйнувань.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 18 листопада 2024 року (із 19.30 17 листопада) ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької обл. та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської обл. — РФ.
Також із Курщини ворог випустив 11 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу".
Загалом 8 ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БпЛА були локаційно втрачено.
Що відомо про масовану атаку РФ на Україну 17 листопада
Російські війська влаштували масований комбінований удар по Україні вранці 17 листопада. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.
У Миколаєві та Одесі є загиблі через атаку. Також у Дніпропетровській області через обстріл окупантів загинули працівники залізниці. Найскладніша ситуація зі світлом була в Одесі.
Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства за цей рік.
Як зазначають військові, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БПЛА. А саме:
одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";
8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
101 крилата ракета Х-101, "Калібр";
одна балістична ракета "Іскандер-М";
4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;
5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
90 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу.
Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БПЛА:
1 гіперзвукової корабельної ракети 3М22 "Циркон";
7 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
85 крилатих ракет Х-101,"Калібр";
4 крилатих/протирадіолокаційних ракет Х-22/Х-31П;
5 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
42 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу (із районів Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ).
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