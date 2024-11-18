Сили ППО збили 8 "шахедів" під час нової атаки РФ на Україну

У ніч на 18 листопада російські війська атакували Україну балістикою та 11 безпілотниками. Сили ППО збили 8 БпЛА.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 18 листопада 2024 року (із 19.30 17 листопада) ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької обл. та керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору Курської обл. — РФ.

Також із Курщини ворог випустив 11 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу".

Загалом 8 ударних дронів було збито протиповітряною обороною у Полтавській, Харківській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях. Три БпЛА були локаційно втрачено.

Фото — t.me/ComAFUA

Що відомо про масовану атаку РФ на Україну 17 листопада

Російські війська влаштували масований комбінований удар по Україні вранці 17 листопада. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні.

У Миколаєві та Одесі є загиблі через атаку. Також у Дніпропетровській області через обстріл окупантів загинули працівники залізниці. Найскладніша ситуація зі світлом була в Одесі.

Це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства за цей рік.

Як зазначають військові, за попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 210 повітряних цілей противника — 120 ракет та 90 БПЛА. А саме:

одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 "Циркон";

8 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

101 крилата ракета Х-101, "Калібр";

одна балістична ракета "Іскандер-М";

4 крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

5 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних БПЛА/дронів невстановленого типу.

Протягом ночі по маршруту слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 12.00 є інформація про збиття 144 повітряних цілей — 102 ракет та 42 БПЛА: