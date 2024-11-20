Силы ПВО сбили 56 "шахедов" и две ракеты во время новой атаки РФ на Украину

Россия в ночь на 20 ноября выпустила по Украине более сотни дронов и шесть ракет. Наша воздушная оборона уничтожила 56 российских дронов и две ракеты Х-59/69.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины успешно отразили атаку России, сбив 56 дронов и две ракеты.
- Военные детали атаки: ракеты Х-59/69, зенитные управляемые ракеты С-300 и авиабомбы.
- Атака произошла по городам Харьков, Днепропетровск, Чернигов и другим регионам.
- Последствия атаки: пострадавшие люди, поврежденные объекты, работы противовоздушной обороны.
- Определены локации обломков дронов в разных районах, включая Киев, и их возможные пожары.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, этой ночью враг нанес удар зенитной управляемой ракетой С-300 из Белгородской области по Харьковской области. Также оккупанты выпустили пять управляемых авиационных ракет Х-59/69 по Днепропетровской, Черниговской и Сумской областях.
Кроме того, россияне избивали управляемыми авиабомбами и выпустили 122 "Шахеда" и беспилотников неустановленного типа из районов Курска, Орела, Приморско-Ахтарска.
Атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы.
По состоянию на 11:00 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 56 вражеских дронов.
Еще 58 беспилотников локационно потеряны в разных регионах. Пять дронов улетели в Россию, один — в Беларусь.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину
Вечером 19 ноября российские войска нанесли ракетный удар по городу Прилуки на Черниговщине. В результате атаки пострадал мужчина, а также были повреждены гражданские объекты.
Также в Киеве работала противовоздушная оборона. В столице несколько раз раздавались взрывы. По утреннему сообщению КМВА, обломки дронов упали в Днепровском районе, где якобы возник пожар в многоэтажном доме. Однако позже эта информация не подтвердилась.
Впоследствии местные власти уточнили, что обломки дронов были зафиксированы в Подольском и Оболонском районах Киева.
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