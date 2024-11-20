Сили ППО збили 56 "шахедів" та дві ракети під час нової атаки РФ на Україну

Росія в ніч на 20 листопада випустила по Україні більше сотні дронів та шість ракет. Наша повітряна оборона знищила 56 російських дронів і дві ракети Х-59/69.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, цієї ночі ворога завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородської області по Харківській області. Також окупанти випустили п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 по Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.

Крім того, росіяни били керованими авіабомбами та випустили 122 "Шахеди" та безпілотників невстановленого типу з районів Курська, Орела, Приморсько-Ахтарська.

Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи.

Станом на 11:00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих дронів.

Фото — Повітряні сили ЗСУ

ППО працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Поширити

Ще 58 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах. П’ять дронів полетіли в Росію, один — в Білорусь.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

Увечері 19 листопада російські війська завдали ракетного удару по місту Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждав чоловік, а також були пошкоджені цивільні об’єкти.

Також у Києві працювала протиповітряна оборона. У столиці кілька разів лунали вибухи. За ранковим повідомленням КМВА, уламки дронів впали в Дніпровському районі, де нібито виникла пожежа в багатоповерховому будинку. Проте пізніше ця інформація не підтвердилася.