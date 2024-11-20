Сили ППО збили 56 "шахедів" та дві ракети під час нової атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 56 "шахедів" та дві ракети під час нової атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили 56 "шахедів" та дві ракети під час нової атаки РФ на Україну

Росія в ніч на 20 листопада випустила по Україні більше сотні дронів та шість ракет. Наша повітряна оборона знищила 56 російських дронів і дві ракети Х-59/69.

Головні тези:

  • Повітряна оборона України знищила 56 російських дронів та дві ракети Х-59/69 під час нової атаки РФ на країну.
  • Російські війська випустили більше сотні дронів та шість ракет по різних областях України в ніч на 20 листопада.
  • Атака була відбита за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп.
  • Повітряна оборона працювала у багатьох областях, зокрема у Київській, Черкаській, Полтавській, Харківській і інших.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, цієї ночі ворога завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородської області по Харківській області. Також окупанти випустили п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 по Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.

Крім того, росіяни били керованими авіабомбами та випустили 122 "Шахеди" та безпілотників невстановленого типу з районів Курська, Орела, Приморсько-Ахтарська.

Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи.

Станом на 11:00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих дронів.

Фото — Повітряні сили ЗСУ

ППО працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

Ще 58 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах. П’ять дронів полетіли в Росію, один — в Білорусь.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну

Увечері 19 листопада російські війська завдали ракетного удару по місту Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждав чоловік, а також були пошкоджені цивільні об’єкти.

Також у Києві працювала протиповітряна оборона. У столиці кілька разів лунали вибухи. За ранковим повідомленням КМВА, уламки дронів впали в Дніпровському районі, де нібито виникла пожежа в багатоповерховому будинку. Проте пізніше ця інформація не підтвердилася.

Згодом місцева влада уточнила, що уламки дронів були зафіксовані у Подільському та Оболонському районах Києва.

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