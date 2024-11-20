Сили ППО збили 56 "шахедів" та дві ракети під час нової атаки РФ на Україну

Росія в ніч на 20 листопада випустила по Україні більше сотні дронів та шість ракет. Наша повітряна оборона знищила 56 російських дронів і дві ракети Х-59/69.
Головні тези:
- Повітряна оборона України знищила 56 російських дронів та дві ракети Х-59/69 під час нової атаки РФ на країну.
- Російські війська випустили більше сотні дронів та шість ракет по різних областях України в ніч на 20 листопада.
- Атака була відбита за допомогою авіації, зенітних ракетних військ, підрозділів РЕБ та мобільних вогневих груп.
- Повітряна оборона працювала у багатьох областях, зокрема у Київській, Черкаській, Полтавській, Харківській і інших.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, цієї ночі ворога завдав удару зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородської області по Харківській області. Також окупанти випустили п'ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 по Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській областях.
Крім того, росіяни били керованими авіабомбами та випустили 122 "Шахеди" та безпілотників невстановленого типу з районів Курська, Орела, Приморсько-Ахтарська.
Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи.
Станом на 11:00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих дронів.
Ще 58 безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах. П’ять дронів полетіли в Росію, один — в Білорусь.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Україну
Увечері 19 листопада російські війська завдали ракетного удару по місту Прилуки на Чернігівщині. Внаслідок атаки постраждав чоловік, а також були пошкоджені цивільні об’єкти.
Також у Києві працювала протиповітряна оборона. У столиці кілька разів лунали вибухи. За ранковим повідомленням КМВА, уламки дронів впали в Дніпровському районі, де нібито виникла пожежа в багатоповерховому будинку. Проте пізніше ця інформація не підтвердилася.
Згодом місцева влада уточнила, що уламки дронів були зафіксовані у Подільському та Оболонському районах Києва.
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