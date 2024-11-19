Сили ППО збили 51 "шахед" під час атаки РФ на Україну

У ніч на 19 листопада російська армія атакувала Україну 87-ма ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Наша повітряна оборона знищила 51 дрон.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, станом на 9:00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

Фото — t.me/kpszsu

Внаслідок активної протидії 30 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Один БпЛА в повітряному просторі України, бойова робота триває! Поширити

Зазначається, що дрони загарбники запускали з районів російських міст Курськ та Орел, а також з території тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Росія знову атакувала Сумщину

Як зазначається, 18 листопада пізно ввечері ворог атакував один із гуртожитків у Глухові, спрямувавши на мирних мешканців два ударних БпЛА типу "Шахед".

Внаслідок ворожої атаки (станом на 7 ранку), попередньо, загинуло 6 людей, з них одна — дитина. Поранено — 12 людей, з них дві дитини.

У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що загинув 8-річний хлопчик.