Силы ПВО сбили 51 "шахед" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 51 "шахед" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 51 "шахед" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 19 ноября российская армия атаковала Украину 87 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Наша воздушная оборона уничтожила 51 дрон.

Главные тезисы

  • Во время атаки РФ на Украину 19 ноября воздушная оборона сбила 51 вражеский дрон.
  • Атака сопровождалась применением ударных дронов типа Шахед и беспилотниками неустановленного типа.
  • В результате агрессии погибли 6 человек, из них один ребенок, и пострадали 12 человек, включая двух детей.
  • В сбитии вражеских дронов принимали участие Воздушные силы и другие подразделения обороны Украины, что подтверждает готовность страны к откровенной агрессии.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 9:00 подтверждено избиение 51 вражеского БПЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.

Фото — t.me/kpszsu

В результате активного противодействия 30 враждебных БПЛА локационно потеряно в разных регионах. Один БПЛА в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается!

Дроны захватчики запускали из районов российских городов Курск и Орел, а также с территории временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Россия снова атаковала Сумщину

Как отмечается, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед".

В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один — ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка.

В Сумской областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик.

В настоящее время на месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди.

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