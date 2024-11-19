Силы ПВО сбили 51 "шахед" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 19 ноября российская армия атаковала Украину 87 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Наша воздушная оборона уничтожила 51 дрон.
Главные тезисы
- Во время атаки РФ на Украину 19 ноября воздушная оборона сбила 51 вражеский дрон.
- Атака сопровождалась применением ударных дронов типа Шахед и беспилотниками неустановленного типа.
- В результате агрессии погибли 6 человек, из них один ребенок, и пострадали 12 человек, включая двух детей.
- В сбитии вражеских дронов принимали участие Воздушные силы и другие подразделения обороны Украины, что подтверждает готовность страны к откровенной агрессии.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечают военные, по состоянию на 9:00 подтверждено избиение 51 вражеского БПЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.
Дроны захватчики запускали из районов российских городов Курск и Орел, а также с территории временно оккупированного Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Россия снова атаковала Сумщину
Как отмечается, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед".
В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один — ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка.
В Сумской областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик.
В настоящее время на месте удара продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами еще могут находиться люди.
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