Силы ПВО сбили 51 "шахед" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 19 ноября российская армия атаковала Украину 87 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Наша воздушная оборона уничтожила 51 дрон.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, по состоянию на 9:00 подтверждено избиение 51 вражеского БПЛА в Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областях.

Фото — t.me/kpszsu

В результате активного противодействия 30 враждебных БПЛА локационно потеряно в разных регионах. Один БПЛА в воздушном пространстве Украины, боевая работа продолжается! Поделиться

Дроны захватчики запускали из районов российских городов Курск и Орел, а также с территории временно оккупированного Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Россия снова атаковала Сумщину

Как отмечается, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед".

В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один — ребенок. Ранены — 12 человек, из них два ребенка.

В Сумской областной прокуратуре уточнили, что погиб 8-летний мальчик.